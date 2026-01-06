萬芳組全女性樂團「壯女們」開唱 核心成員曝光

記者林政平報導／萬芳攜手全女性樂團推出全新音樂企劃「萬芳和壯女們 One Strong」，共同打造《Everyday Sunday 每天都是星期天》演唱會，巡迴首站將於1月18日在台北華山 Legacy 登場。

這個全新組合誕生於2025年，由萬芳擔任主唱，集結三位來自不同音樂領域的女性音樂人共同組成。王榆鈞負責吉他、鍵盤與聲響實驗，同時擔任編曲，為音樂注入自由而細膩的層次；賴雅芳以自然流動的打擊節奏，替歌曲留下呼吸與空間；大提琴手楊庭禎則以溫厚深刻的琴聲，堆疊情感重量。四人以全新的聲音編制，重新詮釋萬芳的作品，展現成熟、從容且堅定的女性創作能量。

「壯女們」這個名字，其實源自萬芳的一句玩笑。看著團員們外表纖細，卻各自背著又大又重的樂器，她忍不住笑說：「真的是一群壯女。」這樣的「壯」，並非外表的強悍，而是一種內在的力量——能夠獨立、溫柔，也能篤定地走在自己選擇的道路上。萬芳分享，「最壯的聲音，不一定最大聲，而是來自夠強壯的心。」這場演出以女性創作為核心，四位音樂人透過音樂交織各自的人生片段，希望觀眾能在旋律中，感受到被理解、被接住的溫度。

近日官方社群釋出一支快問快答影片，也意外曝光「萬芳和壯女們」私下輕鬆逗趣的一面，團員間互虧互鬧，笑聲不斷。雅芳更笑說萬芳其實最不符合「壯女」稱號，「因為她只拿麥克風」，讓網友笑虧她「翅膀硬了」。聊到巡演中編制難度最高的曲目，大家一致點名台語經典〈愛情限時批〉，萬芳忍不住「告狀」原本是四拍的歌曲，卻被團員們硬生生改成三拍，庭禎也補充，每位團員的個性與音樂編制都充滿變化，也讓舞台呈現更加令人期待。

