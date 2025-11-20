萬芳認〈新不了情〉爆紅陷低潮 解開幼年心結：真實更有力量
歌手萬芳近日在公視《誰來晚餐》第16季拜訪從臺中移居至臺東、結婚18年開始用AA制平分家用的麗頴與志恒一家五口。萬芳以流行歌手身分出道，因為經典歌曲〈猜心〉、〈新不了情〉以及連續幾首歌曲被選為當年八點檔戲劇主題曲，成為暢銷歌手，進而打響知名度，之後跨足廣播、戲劇發展，擁有三金的入圍紀錄；出道即爆紅的經歷讓她發現自己越來越不快樂，直到2010年才重返歌壇，以溫暖而富有情感的歌聲，緩緩唱出生命體悟。
萬芳坦言，因為自己的個性，不習慣去上節目宣傳、玩遊戲，但也因此讓她在影視領域找到另一片天，她笑說：「其實我並不習慣以非常主流的方式去呈現我自己，所以當我第一次演戲的時候，我覺得我好舒服，那個舒服是因為那個聚光燈，不是只打在我一人身上，而是所有的人。」
聊起自我探索的經歷，萬芳分享她在成長過程中，也曾遇過強迫自己順應主流的經驗。她說，其實她天生是個左撇子，但從小就被教育要盡量避免跟別人不一樣，因此在剛開始上學時，老師在教導分辨左右手時，要全班同學舉起拿筷子的是哪一隻手時，萬芳表示當時自己雖然遲疑了一下，但還是跟大家一起舉起右手，「其實當下的心情很難過」。
這個心結到長大後才解開，某次萬芳上了一個催眠課程，才發現原來自己左手的力量，其實一直都很想被展現出來，「不管是左撇子，或是平常站在舞台上表演，只要發現自己的一點點瑕疵，就很容易過分放大那個不完美」，她經過多年的自我探索，現在學會如何接納自我，「我在靜坐的時候發現，其實我所認為的瑕疵，它都是我完整的一部分，而真實比完美更有力量！」
萬芳個性低調內向，對於要去陌生人家作客這件事感到有點困難，但聽聞受訪家庭中的女主人麗頴提到，因為自己近期的專輯作品帶給她生命許多力量，讓萬芳感動表示：「其實這樣子的回饋，也帶給我很多力量，所以我想來看看她；用生命影響生命，其實是一件很美妙的事情。」《誰來晚餐16》每週五晚間9點於公視頻道首播、「誰來晚餐」節目FB粉絲團、YouTube頻道同步直播。
