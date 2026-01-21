萬芳開唱前夕驚傳跌倒意外摔傷 感嘆：與死亡如此接近

萬芳日前和壯女們舉辦演唱會。（Legacy Taipei、原點概念提供）

萬芳日前和壯女們「Everyday Sunday 每天都是星期天」演唱會於18日晚間落幕，萬芳攜手「壯女們」為首站畫下溫柔而動人的句點。演出中不僅精心改編多首經典代表作，也特別帶來多首話題翻唱，層層堆疊出細膩而充滿力量的音樂情緒。

演唱會由「壯女們」張力十足的 Solo 揭開序幕。面對滿座歌迷，萬芳笑說：「今天如果沒聽到90年代的歌會生氣吧。」看到媽媽坐在第一排支持，她表示超級珍惜和開心。萬芳隨後分享名曲〈猜心〉的動人往事，回憶專輯發行期間，曾在台北租屋處附近的巷子裡，與一名邊走邊唱歌的女孩擦身而過，女孩口中哼唱的正是這首歌。她感性地說：「那個女孩唱歌的畫面，這些年來一直陪伴著我。」

演唱會也展現了成員驚人的「壯女」力量。王榆鈞在Keyboard、吉他與口琴間轉換演出；大提琴手庭禎更是為了現場編制苦練Bass，鼓手雅芳也不時穿插和聲，而整個節奏組架設起來需要16支收音麥克風相當壯觀。其中壯女版的〈玫瑰少年〉以女性強悍而堅韌的力量重新詮釋，萬芳表示希望在每一次演出中，都能祝福那些「好像已經被理解、卻仍不被理解」的愛情。

在演唱〈我們不要傷心了〉之前，萬芳分享前兩天不慎滑倒的驚險經歷。她形容當下腦袋一片空白，清楚感受到「好險人沒有就這樣不見了」，也因此驚覺生命在日常之中其實與死亡如此接近。她提到近期音樂圈好友的離世，讓她更加深刻體會珍惜身邊每一位朋友的重要。這場意外使她感受到「無常總在日常中發生」，並希望將平安與祝福，送給所有到場歌迷。

