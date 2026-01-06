萬芳集結「壯女」笑料百出 全因為一句玩笑話

萬芳攜手全女性樂團推出全新音樂企劃「萬芳和壯女們」。（圖／原點概念提供）

萬芳攜手全女性樂團推出全新音樂企劃「萬芳和壯女們 One Strong」，這個組合誕生於 2025 年，由萬芳擔任主唱，集結三位來自不同音樂領域的女性音樂人，王榆鈞負責吉他、鍵盤、聲響實驗與編曲，賴雅芳以自然流動的節奏打擊，讓音樂更有呼吸感，大提琴手楊庭禎則用溫厚深刻的琴聲，為歌曲增添層次，四人以全新的聲音樣貌，重新詮釋萬芳的音樂，展現成熟、自在又堅定的女性能量。

「壯女們」這個名字，其實來自萬芳的一句玩笑，她看著團員們身形纖細，卻各自背著又大又重的樂器，忍不住笑說：「真的是一群壯女。」這種「壯」，不是外表強悍，而是心裡有力量，能夠獨立、溫柔又篤定地走在自己的路上。萬芳也分享，「最壯的聲音，不一定最大聲，而是來自夠強壯的心。」

壯女這個名字來自萬芳的玩笑話。（圖／原點概念提供）

近日官方社群釋出一支快問快答影片，意外曝光「萬芳和壯女們」私下輕鬆又逗趣的一面，團員之間的互虧互鬧也笑料百出，雅芳更笑說萬芳其實最不符合「壯女」稱號，笑說：「因為她只拿麥克風！」談到巡演中編制難度最高的曲目，大家一致點名台語經典〈愛情限時批〉，萬芳忍不住「告狀」，表示原本是4拍的歌曲，卻被團員們硬是改成3拍，庭禎也補充由於每位團員的個性與編制都相當多變，最終舞台呈現令人期待。

同時影片也首度揭曉團內分工角色，萬芳自稱是團內的「造型設計」、王榆鈞掌握音樂方向與編曲概念，被公認是「鬼點子擔當」、賴雅芳則是負責炒熱氣氛的「開玩笑擔當」，而手拿大提琴、氣質優雅的楊庭禎，私下其實是活潑可愛的「忙內」，讓粉絲看見舞台之外更加真實可愛的「萬芳和壯女們」。

