萬芳驚傳滑倒意外！接近死亡邊緣嚇喊「好險人沒這樣不見」

四季線上／陳軒泓 報導

萬芳攜手「壯女們」於 18 日晚間在 Legacy Taipei 開唱，面對滿座歌迷，萬芳笑說：「今天如果沒聽到 90 年代的歌會生氣吧！」看到媽媽坐在第一排支持，她表示超級珍惜和開心。萬芳隨後分享名曲〈猜心〉的動人往事，回憶專輯發行期間，曾在台北租屋處附近的巷子裡，與一名邊走邊唱歌的女孩擦身而過，女孩口中哼唱的正是這首歌。她感性地說：「那個女孩唱歌的畫面，這些年來一直陪伴著我。」並謝謝一路以來彼此陪伴的每一位朋友，現場氣氛溫馨感人。

萬芳攜手「壯女們」帶來多首經典代表作（圖／Legacy Taipei、原點概念）

在演唱〈我們不要傷心了〉之前，萬芳分享前兩天不慎滑倒的驚險經歷。她形容當下腦袋一片空白，清楚感受到「好險人沒有就這樣不見了」，也因此驚覺生命在日常之中其實與死亡如此接近。她提到近期音樂圈好友的離世，讓她更加深刻體會珍惜身邊每一位朋友的重要。這場意外使她感受到「無常總在日常中發生」，並希望將平安與祝福，送給所有到場歌迷。

萬芳演唱會前夕意外滑倒，驚覺生命離死亡好接近（圖／Legacy Taipei、原點概念）

演唱會也展現了成員驚人的「壯女」力量。王榆鈞在 Keyboard、吉他與口琴間轉換演出；大提琴手庭禎更是為了現場編制苦練 Bass，鼓手雅芳也不時穿插和聲，而整個節奏組架設起來需要 16 支收音麥克風相當壯觀。其中壯女版的〈玫瑰少年〉以女性強悍而堅韌的力量重新詮釋，萬芳表示希望在每一次演出中，都能祝福那些「好像已經被理解、卻仍不被理解」的愛情。隨著台北站圓滿結束，1/24（六）台中、1/31（六）高雄場次也將接力登場。

萬芳和壯女們（左起-王榆鈞、楊庭禎、萬芳、賴雅芳）（圖／Legacy Taipei、原點概念）

