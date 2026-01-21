萬芳驚傳滑倒重摔！開唱前出事「腦袋一片空白」嘆：死亡如此接近

記者徐珮華／台北報導

「萬芳和壯女們」18日舉辦「Everyday Sunday 每天都是星期天」演唱會台北站，精心改編多首經典代表作，並特別帶來〈玫瑰少年〉、〈愛情限時批〉、〈追追追〉等翻唱，層層堆疊出細膩而充滿力量的音樂情緒，歌迷直呼：「只要是萬芳在小舞台開演唱會，就是絕對不能錯過的精彩！」

「萬芳和壯女們」王榆鈞（左起）、楊庭禎、萬芳、賴雅芳開唱。（圖／Legacy Taipei、原點概念提供）

演唱會由「壯女們」張力十足的Solo揭開序幕，萬芳隨後分享名曲〈猜心〉的動人往事。專輯發行期間，她曾在台北租屋處附近的巷子裡，與一名邊走邊唱歌的女孩擦身而過，女孩口中哼唱的正是這首歌。她感性表示「那個女孩唱歌的畫面，這些年來一直陪伴著我」，並感謝一路以來彼此陪伴的每一位朋友，現場氣氛溫馨感人。

廣告 廣告

演唱〈我們不要傷心了〉前，萬芳分享前兩天不慎滑倒的驚險經歷。她形容當下腦袋一片空白，清楚感受到「好險人沒有就這樣不見了」，也因此驚覺生命在日常之中與死亡如此接近。她提到近期音樂圈好友的離世，讓她更加深刻體會珍惜身邊每一位朋友的重要。這場意外使她感受到「無常總在日常中發生」，並希望將平安與祝福，送給所有到場歌迷。

萬芳自爆演出前夕不慎重摔，體認到生命的無常。（圖／Legacy Taipei、原點概念提供）

演唱會也展現成員驚人的「壯女」力量。王榆鈞在Keyboard、吉他與口琴間轉換演出，大提琴手楊庭禎為了現場編制苦練Bass，鼓手賴雅芳也不時穿插和聲，整個節奏組架設起來需要16支收音麥克風，相當壯觀。壯女版的〈玫瑰少年〉以女性強悍而堅韌的力量重新詮釋，萬芳表示希望在每一次演出中，都能祝福那些「好像已經被理解、卻仍不被理解」的愛情。

演出最高潮，莫過於尾聲驚喜登場的壯女版〈追追追〉。這首台語經典被重新拆解重組，萬芳一改先前的溫柔呢喃，以充滿生命張力的台語「氣口」與強大唱功，展現出氣勢滂薄、動感十足的一面。由加入佛朗明哥味道的吉他開始，音樂中融合了大提琴與節奏，充滿爆發力，將原本的江湖氣息轉化為一種女性覺醒的強悍力量，讓全場樂迷熱血沸騰。

更多三立新聞網報導

曹西平「最後演唱會」藏洋蔥！乾兒子曾猶豫告別式…因他1句話轉念

唐治平才回歸復出！深夜驚傳「健康出狀況」小編憂：若自己撐不住…

米可白將入院動刀！昔拍戲一半血流不止 預告「切除神經」解決惡疾

動力火車尤秋興被催生！結婚7年動念領養 鬆口「內心最大疑慮」

