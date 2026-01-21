萬芳驚曝滑倒意外！腦袋空白感嘆「差點人就不見了」 揭開〈猜心〉背後洋蔥

萬芳攜手「壯女們」於18日晚間在台北Legacy完成《Everyday Sunday每天都是星期天》首站演出。Legacy Taipei、原點概念提供

從〈猜心〉的溫柔呢喃到〈追追追〉的強悍覺醒，萬芳攜手「壯女們」於18日晚間在台北Legacy完成《Everyday Sunday每天都是星期天》首站演出。這場輕快又感性的盛會，不僅精心改編多首經典代表作，萬芳更在台上驚曝前兩天不慎滑倒的驚險經歷，讓她對生命無常有了更深體悟，感性直言：「好險人沒有就這樣不見了。」

驚傳意外滑倒腦袋一片空白 萬芳感嘆無常送平安給歌迷

在演唱〈我們不要傷心了〉之前，萬芳向全場觀眾分享前兩天不慎滑倒的意外。她形容當下腦袋瞬間一片空白，清楚感受到生命在日常中與死亡竟如此接近。

她心有餘悸地說：「好險人沒有就這樣不見了。」面對近期音樂圈好友相繼離世，這場意外讓她更深刻體會珍惜當下的重要，希望將平安與祝福送給每一位到場的朋友，現場氣氛溫馨且動人。

經典名曲〈猜心〉藏巷弄往事 萬芳珍惜媽媽坐第一排力挺

面對全場滿座歌迷，萬芳開玩笑說：「今天如果沒聽到90年代的歌會生氣吧！」看到媽媽坐在第一排支持，她語氣充滿珍惜。萬芳隨後分享〈猜心〉背後的動人故事，回憶專輯發行期間，曾與一名邊走邊哼唱這首歌的女孩在巷子裡擦身而過，她感性表示：「那個女孩唱歌的畫面，這些年來一直陪伴著我。」並向一路陪伴至今的樂迷致謝。

賴雅芳（左起）、萬芳、楊庭禎、王榆鈞組成「壯女團」演出及改編一系列「女力」經典名曲。Legacy Taipei、原點概念提供

改編〈追追追〉展現覺醒力量 壯女版〈玫瑰少年〉祝福被誤解的愛

演唱會展現了成員驚人的「壯女」力量，王榆鈞、庭禎與雅芳在多種樂器間切換，編制龐大壯觀。其中壯女版〈玫瑰少年〉以強悍堅韌的力量重新詮釋，萬芳表示希望祝福那些「好像已經被理解、卻仍不被理解」的愛情。

而最高潮莫過於驚喜登場的壯女版〈追追追〉，萬芳一改溫柔形象，以充滿生命力的台語「氣口」與強大唱功，將江湖氣息轉化為女性覺醒的爆發力，讓全場熱血沸騰。

台北站圓滿落幕 1月底前進中南部巡迴接力登場

演唱會現場不僅首唱全新單曲〈Everyday Sunday〉，更透過即時聊天室與樂迷互動，營造家一般的凝聚感。隨著台北站圓滿落幕，萬芳也宣布巡迴演唱會即將移師中南部，將於1月24日台中、1月31日高雄接力登場。



