萬芳、九孔攜手過招育幼院兒童 法比歐開拍前約會「香港民選視后」
最新溫情長片《哥哥可以跟我打勾勾嗎》於台中金典酒店舉行開鏡儀式，導演李權洋與監製楊志光、黃茂昌、楊中天，帶領演員鄒暟澐、滕韋煦、萬芳、九孔、法比歐、李佳芯、方意如等主創團隊一同出席祈求拍攝順利、票房長紅。台中市政府新聞局副局長陳瑜與台中市影視發展基金會執行長張婉榆也特別到場祝賀，致贈在地名產與飲品，為為寒冬裡開鏡的劇組送上最誠摯的祝福，期盼拍攝一切順利圓滿。
《哥哥可以跟我打勾勾嗎》以育幼院孩童的故事為起點，講述兩個在育幼院認識的小男孩，在相處的過程中相互理解與成長，並成為彼此間超越血緣親情的兄弟的動人故事。本作從孩童的純真視角出發，藉由兩個孩子的相遇相知，描繪關於親情、成長與承諾的溫暖歷程。監製楊志光表示柒拾陸號原子今年有許多影視計畫陸續起步，鎖定溫暖人心的《哥哥可以跟我打勾勾嗎》也是重要項目之一。
該片由曾以《鏡子森林》入圍金鐘最佳導演，並以入選法國克萊蒙費宏影展《銅板少年》、《什麼都沒有雜貨店》等兒少戲劇作品聞名的李權洋導演所執導，本作也是他首部長片作品，李權洋導演表示本作的亮點，是兩個小男孩約定作為兄弟的時刻。「我覺得最難能可貴的是純粹的童真，因為約定是可以被欺騙、被更改、被遺忘的，如果小朋友相信約定就會因此失望，所以我們想呈現出孩子們相處的時光，那些快樂和回憶就是最真實的、最療癒的答案。」他也選在家鄉台中取景拍攝，呈現家鄉的多處特色場地與美景。李權洋透露最初其實沒有特別要在台中拍攝，而此次主場景的光音育幼院成為決定性的因素。「光音是數一數二保留樸質的育幼院，我也是做田調時才知道這個地方，就像冥冥之中一樣，一個意外的緣分讓我能回到家鄉，拍攝自己的第一部長片其實很開心。」
鄒暟澐與滕韋煦飾演本作主角兄弟檔，飾演哥哥的鄒暟澐與導演李權洋才因《什麼都沒有雜貨店》在本屆金鐘獎備受關注，一導一演合作默契絕佳，鄒暟澐更興奮大喊能跟導演再次合作超級開心。身為弟弟的鄒暟澐，笑說自己跟哥哥從小就打打鬧鬧，沒想到在片中反過來要成為哥哥，變成帶著弟弟玩鬧的大哥哥形象很有趣。「我覺得我自己跟角色很像，都很活潑好動，但其實私下很細心，他會觀察別人的一舉一動。」
飾演弟弟的滕韋煦則是獨生子，沒想像過有兄弟姊妹的生活，覺得能藉著拍戲體驗有哥哥的感覺很新鮮。劇中更是他首次挑戰長髮演出，戴上假髮後看著鏡中的自己總感覺很新奇，有趣的是滕韋煦為前部電影《B.I.G》演出時，剃髮以光頭造型演出，這次要挑戰長髮造型，他坦言其實自己有想像過留長髮的樣子，但沒有片中這麼長，還笑說唯一的煩惱是吃飯的時候頭髮會一直垂下來掉進飯裡，邊吃飯還得顧自己的髮型。
曾憑《五月雪》獲金馬獎最佳女配角提名的萬芳，飾演育幼院院長，在戲中被一群小朋友喊叫「范媽」。身為院長的萬芳，幾乎所有場次都會與小朋友對戲，更不乏多場教導控制全院孩童的「大場面」，劇組更特別安排他們到育幼院讀本、一起即興排戲。她自己更蒐集育幼院的相關資料，並拜訪院長了解工作內容跟心得等。以電影《瘋狂的賽車》、《西虹市首富》等片在華語影壇創造票房笑果的九孔，這次攜手萬芳，飾演育幼院的老師，九孔笑說他多年前曾主持過兒童節目，現在也有一個女兒，原本認為跟小朋友對戲就是小 case，「結果我高估了自己的能力，低估了他們的經歷，而且帶一個小孩跟帶一群完全是不同等級」九孔打趣表示。
於《刻在你心底的名字》之後再度大銀幕演出的法國型男演員法比歐，這次則與有「香港民選視后」之稱，並獲 TVB 視后的人氣演員李佳芯合作飾演有意收養小孩的外籍夫妻檔，兩人都是首次跟兒童演員合作，事前都有點緊張，法比歐使出跟女兒陪玩的各種遊戲，李佳芯則是瘋狂腦中演練，可以跟他們玩什麼聊什麼熟悉彼此，若送零食會不會不合適。為培養夫妻間的角色默契，兩人還在進組前「先約會」，兩人共進一頓放鬆的晚餐，為彼此的角色進行默契訓練、肢體熟悉練習等準備。
更多中時新聞網報導
林佳辰首度演戲 獻唱插曲療癒自己
台大門檻50級分 清交成48級分
TPBL》梅克首秀摘25分 戰神飲恨輸攻城獅
其他人也在看
新建豪宅蓋一半…26樓「如燒1炷香」碳化！高市府開鍘 購屋族哭了
一覺醒來，辛苦存錢買的房子燒了！高雄鼓山區華榮路、靠近凹子底公園，一棟興建中的30層樓豪宅今（23）日凌晨0時許發生火警，目前蓋到26樓，火勢一發不可收拾，頂樓燒得通紅，遠看如同夜裡「燒1炷香」；消防局初判疑似施工現場遺留火種導致建築材料悶燒，進而引發板模及雜物燃燒。市府對承造人處以新臺幣9萬元罰鍰，並立即勒令停工。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 23則留言
全台最冷6度來了！下波「變天降雨時間」曝光
生活中心／張予柔報導中央氣象署提醒，今（22）日晚至明天清晨將是近期最冷時段，全台各地氣溫明顯下降，苗栗以北及金門可能出現約10度低溫，連江甚至有機會降至6度以下，中南部部分地區夜間溫度也可能低於10度。氣象署呼籲民眾注意一定要做好保暖措施。民視 ・ 20 小時前 ・ 9則留言
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 11則留言
肺癌竟是「吃」出來的！研究驚爆：常吃這2類食物助長癌細胞
過去，人們普遍認為肺癌主要與空氣污染或吸菸有關，但愈來愈多的醫學研究指出，日常飲食習慣對多種癌症的發生，包括乳癌、大腸癌，甚至是肺癌，都有密不可分的關聯。研究發現，有2類食物會提升肺癌惡化的風險。健康2.0 ・ 8 小時前 ・ 47則留言
科學園區宅等嘸人？「號稱上萬工程師搶買房...」內行人：多數AI廠區只剩荒草野狗｜房市觀點
「少子化危機」你一定聽過，甚至還可能讀過幾篇房子蓋這麼多，突然哪天少子化少到一個大家光繼承就不小心有一兩棟房子的臨界點到來時，房價就會就會因為過剩開始崩盤的文章。然後數據顯示台灣已經快要連續60個月「生不如死」，也就是死亡人數超過新生人口數了，這一切彷彿就在往你讀過「少子化房價崩」的論調推進。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 92則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 60則留言
台南「妃龍大戰」結局已寫好？媒體人大膽斷言：這人上天
2026年將舉行九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選。立委陳亭妃在民進黨台南市長初選民調中勝出，將對決國民黨謝龍介，媒體人黃揚明也預言最終結局。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 143則留言
農曆年前抽籤紅包又來了！抽中尖點有望賺逾10萬元
農曆年前台股抽籤紅包又來了！下周將有3檔個股同步展開現金增資公開申購，其中PCB鑽孔概念股尖點（8021）潛在獲利空間最受矚目，抽中1張可望賺逾10萬元，報酬率上看八成，成投資人關注焦點。Yahoo股市 ・ 3 小時前 ・ 2則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 24則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 1 天前 ・ 12則留言
罹食道癌突病危送醫！龍千玉親弟憔悴首公開露臉 「最新病況」曝光
本週（24日）播出的最新一集中，歐漢聲展現「厚臉皮」功力，點名要與金曲歌后曹雅雯合唱情歌〈夢中情話〉，更拍胸脯保證：「今天絕對不模仿，我認真唱！」但轉頭又開始模仿張學友，讓曹雅雯忍不住回頭和陳亞蘭告狀「吼唷！你看他啦！」沒想到音樂一響起，歐漢聲再次破功，轉頭化身「阿杜」沙啞深情開唱，讓曹雅雯瞬間破防，笑場到直接蹲坐在地，最後更氣到直接在攝影棚「出手揍他」！蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2則留言
威力彩飆6.3億！專家點名「2星座」要發了 運勢一次看
威力彩飆6.3億！專家點名「2星座」要發了 運勢一次看EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 1則留言
豐原王家5口遭詐騙⋯走絕路！獨活空軍女婿揭遺書血淚：她入獄才是贖罪
台中豐原王姓一家五口，遭團購主李惠雯詐騙1536萬元，害得王家五口被迫抵押房產後，因不堪逼債恐嚇，走上絕路。王家人在遺書中指出，「李團長」李女為兇手，並透露「恨我們太軟弱，所以用死亡面對絕望」，不過也牽掛正在空軍服役的二女兒女婿，盼他要好好活下去。去年11月全案偵結，李女被依詐欺取財、違反銀行法、恐嚇取財未遂、重利、洗錢等罪起訴。昨（22）日台中地院開庭時，空軍女婿也透過律師發聲，表明希望李女接受三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 11則留言
把握週末好天氣！下週「變天時機曝」專家：兩波接力
生活中心／李汶臻報導近來民眾明顯感受到天氣轉冷，讓有關「霸王級寒流」的話題，在網路上掀起熱議。據中央氣象署預報，今（23日）上午受強烈大陸冷氣團影響，苗栗以北及金門有持續10度左右、連江約6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。而氣象專家普遍預測，今日「強烈大陸冷氣團」開始減弱，氣溫逐漸回升，但提醒短暫回暖三天後，下週將有兩波濕冷空氣接力南下壓境，屆時又要變天了。民視 ・ 6 小時前 ・ 1則留言
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前 ・ 61則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 71則留言
有一種禮貌叫台人！結帳時「獨有舉動」成習慣 日店員嚇傻：第一次遇到
台灣人再度用行動證明，「最美麗的風景」果然是人。一名女子分享，自己發現只要在結帳時拿出千元鈔票，許多人都會不自覺補上一句「不好意思，我只有大張的」，彷彿付錢也需要先道歉。貼文曝光後，立刻引發網友強烈共鳴，直呼這根本是台灣人的日常。三立新聞網 setn.com ・ 4 天前 ・ 66則留言
快訊／入夜急凍！14縣市低溫特報「8地非常寒冷」
強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫寒冷，中央氣象署於16時31分發布低溫特報，提醒局部地區今下午至明日上午可能出現10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意防範。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 3則留言
台灣多地跌破10度！又濕又冷原因曝光 預計「這天起」有望回溫
即時中心／高睿鴻、魏熙芸報導今（22）早全台各地、尤其北部民眾，出門上班上學時，可能都會感覺到明顯寒意；氣象署科長林伯東說明，我國目前正受到強烈大陸冷氣團影響，所以各地確實都有出現低溫。不過他也說，大概從明（23）日白天以後，就會逐漸回溫，一直持續到下週一（26日），才會有下一波冷空氣抵達。他續指，今天清晨最低溫主要出現在台北、桃園、新竹、苗栗以北、宜蘭與金門等地，大約僅10度左右；馬祖僅6度、最低溫則是連江南竿5.7度。民視 ・ 1 天前 ・ 2則留言