萬芳《哥哥可以跟我打勾勾嗎》升格院長 九孔當老師笑喊「高估自己帶小孩能力」
最新溫情長片《哥哥可以跟我打勾勾嗎》於台中金典酒店舉行開鏡儀式，導演李權洋與監製楊志光、黃茂昌、楊中天，與演員萬芳、九孔、法比歐、李佳芯、方意如、鄒暟澐、滕韋煦等劇組團隊一同出席。在本片中飾演育幼院院長的萬芳，在戲中被一群小朋友喊叫「范媽」，與演出老師的九孔要一同面對這一群小朋友，特別是已經有一個女兒的九孔，原本以為跟小孩對戲是「小 case」，後來才發現根本不是那回事，苦笑說：「我高估了自己的能力。」
《哥哥可以跟我打勾勾嗎》以育幼院孩童的故事為起點，講述兩個在育幼院認識的小男孩，在相處的過程中相互理解與成長，並成為彼此間超越血緣親情的兄弟的動人故事。本作從孩童的純真視角出發，藉由兩個孩子的相遇相知，描繪關於親情、成長與承諾的溫暖歷程。導演李權洋表示，兩個小男孩約定作為兄弟的時刻，最難能可貴的就是純粹的童真，因為約定可能會被欺騙、被更改、被遺忘，但與小朋友相約就不同，失信於他們就會因此而失望，「我們想呈現出孩子們相處的時光，那些快樂和回憶就是最真實的、最療癒的答案」。
李權洋特地選在家鄉台中取景拍攝，呈現家鄉的多處特色場地與美景。主場景的光音育幼院，是數一數二保留樸質的育幼院，「我也是做田調時才知道這個地方，就像冥冥之中一樣，一個意外的緣分讓我能回到家鄉，拍攝自己的第一部長片其實很開心」。
曾憑《五月雪》獲金馬獎最佳女配角提名的萬芳，飾演育幼院院長，在戲中被一群小朋友喊叫「范媽」。身為院長的萬芳，幾乎所有場次都會與小朋友對戲，更不乏多場教導控制全院孩童的「大場面」，劇組更特別安排他們到育幼院讀本、一起即興排戲。她蒐集了育幼院的相關資料，並拜訪院長了解工作內容跟心得等，為這角色做足功課。
以電影《瘋狂的賽車》、《西虹市首富》等片在華語影壇創造票房笑果的九孔，這次攜手萬芳，飾演育幼院的老師，九孔笑說他多年前曾主持過兒童節目，現在也有一個女兒，原本認為跟小朋友對戲就是小 case，「結果我高估了自己的能力，低估了他們的經歷，而且帶一個小孩跟帶一群完全是不同等級」。
繼《刻在你心底的名字》之後再度大銀幕演出的法國型男演員法比歐，這次則與有「香港民選視后」之稱，並獲 TVB 視后的人氣演員李佳芯合作，飾演有意收養小孩的外籍夫妻檔，兩人都是首次跟兒童演員合作，事前都有點緊張，法比歐使出跟女兒陪玩的各種遊戲，李佳芯則是瘋狂腦中演練，可以跟他們玩什麼聊什麼熟悉彼此，還擔心如果要送零食會不會不合適。為培養夫妻間的角色默契，兩人在進組前還「先約會」，共進一頓放鬆的晚餐，為彼此的角色進行默契訓練、肢體熟悉練習等準備。
至於片中的主角兄弟檔由鄒暟澐與滕韋煦飾演，飾演哥哥的鄒暟澐與導演李權洋才因《什麼都沒有雜貨店》在本屆金鐘獎備受關注，一導一演合作默契絕佳，鄒暟澐更興奮大喊能跟導演再次合作超級開心。而身為弟弟的鄒暟澐，笑說自己跟哥哥從小就打打鬧鬧，沒想到在片中反過來要成為哥哥，變成帶著弟弟玩鬧的大哥哥形象很有趣。「我覺得我自己跟角色很像，都很活潑好動，但其實私下很細心，他會觀察別人的一舉一動。」
特別的是滕韋煦是獨生子，沒想像過有兄弟姊妹的生活，藉著拍戲體驗有哥哥的感覺，讓他感到很新鮮。劇中更是他首次挑戰長髮演出，有趣的是他曾為前部電影《B.I.G》剃髮以光頭造型演出，這次要挑戰長髮造型，他笑說唯一的煩惱是吃飯的時候頭髮會一直垂下來掉進飯裡，邊吃飯還得顧自己的髮型。
《哥哥可以跟我打勾勾嗎》預計於農曆年前完成拍攝、今年年底上映。
看更多 CTWANT 文章
Fumi阿姨上女廁爆爭議！發5聲明認「可以去男廁」：無意威脅女性
救不回小生命！詹能傑「2年前遺憾」被翻出 選擇交出生存機會
竹北之肺「雙市雙福」將通透上線 鄭朝方：改造縣福園秋天見
其他人也在看
全台最冷6度來了！下波「變天降雨時間」曝光
生活中心／張予柔報導中央氣象署提醒，今（22）日晚至明天清晨將是近期最冷時段，全台各地氣溫明顯下降，苗栗以北及金門可能出現約10度低溫，連江甚至有機會降至6度以下，中南部部分地區夜間溫度也可能低於10度。氣象署呼籲民眾注意一定要做好保暖措施。民視 ・ 18 小時前 ・ 8則留言
攀登101全球直播！Netflix「一招」不讓墜落畫面播出
體育中心／李明融報導全球知名的傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）即將於本週六（24日）挑戰徒手攀登台北 101，這場高風險挑戰全程將由Netflix進行獨家直播。他將在沒有安全防護的情況下登上台北101頂端，全世界都為這項壯舉屏息以待，不過外界擔心如果他不幸墜落，畫面是否會立刻傳到全世界，對此Netflix已經做好防範措施。FTV Sports ・ 3 小時前 ・ 32則留言
肺癌竟是「吃」出來的！研究驚爆：常吃這2類食物助長癌細胞
過去，人們普遍認為肺癌主要與空氣污染或吸菸有關，但愈來愈多的醫學研究指出，日常飲食習慣對多種癌症的發生，包括乳癌、大腸癌，甚至是肺癌，都有密不可分的關聯。研究發現，有2類食物會提升肺癌惡化的風險。健康2.0 ・ 6 小時前 ・ 37則留言
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 23 小時前 ・ 11則留言
科學園區宅等嘸人？「號稱上萬工程師搶買房...」內行人：多數AI廠區只剩荒草野狗｜房市觀點
「少子化危機」你一定聽過，甚至還可能讀過幾篇房子蓋這麼多，突然哪天少子化少到一個大家光繼承就不小心有一兩棟房子的臨界點到來時，房價就會就會因為過剩開始崩盤的文章。然後數據顯示台灣已經快要連續60個月「生不如死」，也就是死亡人數超過新生人口數了，這一切彷彿就在往你讀過「少子化房價崩」的論調推進。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 91則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 59則留言
台南「妃龍大戰」結局已寫好？媒體人大膽斷言：這人上天
2026年將舉行九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選。立委陳亭妃在民進黨台南市長初選民調中勝出，將對決國民黨謝龍介，媒體人黃揚明也預言最終結局。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 126則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 24則留言
罹食道癌突病危送醫！龍千玉親弟憔悴首公開露臉 「最新病況」曝光
本週（24日）播出的最新一集中，歐漢聲展現「厚臉皮」功力，點名要與金曲歌后曹雅雯合唱情歌〈夢中情話〉，更拍胸脯保證：「今天絕對不模仿，我認真唱！」但轉頭又開始模仿張學友，讓曹雅雯忍不住回頭和陳亞蘭告狀「吼唷！你看他啦！」沒想到音樂一響起，歐漢聲再次破功，轉頭化身「阿杜」沙啞深情開唱，讓曹雅雯瞬間破防，笑場到直接蹲坐在地，最後更氣到直接在攝影棚「出手揍他」！蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 1 天前 ・ 12則留言
聯發科發爐！00929問鼎20元大關 今年績效狠甩0056、00878
IC 設計一哥聯發科（2454）強攻漲停，高股息 ETF 族群也像「挖到黃金」。其中，重壓科技股的復華台灣科技優息（00929）今（23）日盤中一度觸及 19.97 元，距離20 元整數大關僅剩一跳之遙，這也是00929繼2024年7月以來，睽違一年半首度挑戰20元。Yahoo股市 ・ 1 小時前 ・ 3則留言
2026選戰代表民進黨角逐台北市長？王世堅表態了
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導民進黨2026年六都選戰布局，僅剩台北市、桃園市尚未正式確定人選；其中台北市長方面，僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農登記，但被外界點名的人選則包含綠委王世堅、行政院副院長鄭麗君、不分區綠委沈伯洋等人，尤其王世堅擁有全國知名度，更受外界高度關注。對此，王世堅今（23）日與民進黨台南市參選人、立委陳亭妃一同宣布南下發放春聯活動時，記者就問陳亭妃是否會勸對方參選台北市長時，王世堅也表態了！民視 ・ 2 小時前 ・ 22則留言
隋棠澳洲曬「照騙」！ 親揭背後辛酸真相
女星隋棠最近到澳洲旅遊，在社群網站分享一張自拍近照，看起來愜意自然。不過45歲的她坦言，這張「照騙」背後，其實藏著不為人知的一面。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 18則留言
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前 ・ 61則留言
威力彩飆6.3億！專家點名「2星座」要發了 運勢一次看
威力彩飆6.3億！專家點名「2星座」要發了 運勢一次看EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 1則留言
把握週末好天氣！下週「變天時機曝」專家：兩波接力
生活中心／李汶臻報導近來民眾明顯感受到天氣轉冷，讓有關「霸王級寒流」的話題，在網路上掀起熱議。據中央氣象署預報，今（23日）上午受強烈大陸冷氣團影響，苗栗以北及金門有持續10度左右、連江約6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。而氣象專家普遍預測，今日「強烈大陸冷氣團」開始減弱，氣溫逐漸回升，但提醒短暫回暖三天後，下週將有兩波濕冷空氣接力南下壓境，屆時又要變天了。民視 ・ 3 小時前 ・ 1則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 70則留言
快訊／入夜急凍！14縣市低溫特報「8地非常寒冷」
強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫寒冷，中央氣象署於16時31分發布低溫特報，提醒局部地區今下午至明日上午可能出現10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意防範。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 3則留言
有一種禮貌叫台人！結帳時「獨有舉動」成習慣 日店員嚇傻：第一次遇到
台灣人再度用行動證明，「最美麗的風景」果然是人。一名女子分享，自己發現只要在結帳時拿出千元鈔票，許多人都會不自覺補上一句「不好意思，我只有大張的」，彷彿付錢也需要先道歉。貼文曝光後，立刻引發網友強烈共鳴，直呼這根本是台灣人的日常。三立新聞網 setn.com ・ 4 天前 ・ 64則留言