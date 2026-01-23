萬芳《哥哥可以跟我打勾勾嗎》升格院長 九孔當老師笑喊「高估自己帶小孩能力」

萬芳與九孔在《哥哥可以跟我打勾勾嗎》中飾演育幼院的院長與老師，童星鄒暟澐與滕韋煦有不少對手戲。（圖／柒拾陸號原子提供）

最新溫情長片《哥哥可以跟我打勾勾嗎》於台中金典酒店舉行開鏡儀式，導演李權洋與監製楊志光、黃茂昌、楊中天，與演員萬芳、九孔、法比歐、李佳芯、方意如、鄒暟澐、滕韋煦等劇組團隊一同出席。在本片中飾演育幼院院長的萬芳，在戲中被一群小朋友喊叫「范媽」，與演出老師的九孔要一同面對這一群小朋友，特別是已經有一個女兒的九孔，原本以為跟小孩對戲是「小 case」，後來才發現根本不是那回事，苦笑說：「我高估了自己的能力。」

《哥哥可以跟我打勾勾嗎》以育幼院孩童的故事為起點，講述兩個在育幼院認識的小男孩，在相處的過程中相互理解與成長，並成為彼此間超越血緣親情的兄弟的動人故事。本作從孩童的純真視角出發，藉由兩個孩子的相遇相知，描繪關於親情、成長與承諾的溫暖歷程。導演李權洋表示，兩個小男孩約定作為兄弟的時刻，最難能可貴的就是純粹的童真，因為約定可能會被欺騙、被更改、被遺忘，但與小朋友相約就不同，失信於他們就會因此而失望，「我們想呈現出孩子們相處的時光，那些快樂和回憶就是最真實的、最療癒的答案」。

李權洋特地選在家鄉台中取景拍攝，呈現家鄉的多處特色場地與美景。主場景的光音育幼院，是數一數二保留樸質的育幼院，「我也是做田調時才知道這個地方，就像冥冥之中一樣，一個意外的緣分讓我能回到家鄉，拍攝自己的第一部長片其實很開心」。

曾憑《五月雪》獲金馬獎最佳女配角提名的萬芳，飾演育幼院院長，在戲中被一群小朋友喊叫「范媽」。身為院長的萬芳，幾乎所有場次都會與小朋友對戲，更不乏多場教導控制全院孩童的「大場面」，劇組更特別安排他們到育幼院讀本、一起即興排戲。她蒐集了育幼院的相關資料，並拜訪院長了解工作內容跟心得等，為這角色做足功課。

以電影《瘋狂的賽車》、《西虹市首富》等片在華語影壇創造票房笑果的九孔，這次攜手萬芳，飾演育幼院的老師，九孔笑說他多年前曾主持過兒童節目，現在也有一個女兒，原本認為跟小朋友對戲就是小 case，「結果我高估了自己的能力，低估了他們的經歷，而且帶一個小孩跟帶一群完全是不同等級」。

繼《刻在你心底的名字》之後再度大銀幕演出的法國型男演員法比歐，這次則與有「香港民選視后」之稱，並獲 TVB 視后的人氣演員李佳芯合作，飾演有意收養小孩的外籍夫妻檔，兩人都是首次跟兒童演員合作，事前都有點緊張，法比歐使出跟女兒陪玩的各種遊戲，李佳芯則是瘋狂腦中演練，可以跟他們玩什麼聊什麼熟悉彼此，還擔心如果要送零食會不會不合適。為培養夫妻間的角色默契，兩人在進組前還「先約會」，共進一頓放鬆的晚餐，為彼此的角色進行默契訓練、肢體熟悉練習等準備。

法比歐與TVB 視后李佳芯合作飾演有意收養小孩的外籍夫妻檔。（圖／柒拾陸號原子提供）

至於片中的主角兄弟檔由鄒暟澐與滕韋煦飾演，飾演哥哥的鄒暟澐與導演李權洋才因《什麼都沒有雜貨店》在本屆金鐘獎備受關注，一導一演合作默契絕佳，鄒暟澐更興奮大喊能跟導演再次合作超級開心。而身為弟弟的鄒暟澐，笑說自己跟哥哥從小就打打鬧鬧，沒想到在片中反過來要成為哥哥，變成帶著弟弟玩鬧的大哥哥形象很有趣。「我覺得我自己跟角色很像，都很活潑好動，但其實私下很細心，他會觀察別人的一舉一動。」

特別的是滕韋煦是獨生子，沒想像過有兄弟姊妹的生活，藉著拍戲體驗有哥哥的感覺，讓他感到很新鮮。劇中更是他首次挑戰長髮演出，有趣的是他曾為前部電影《B.I.G》剃髮以光頭造型演出，這次要挑戰長髮造型，他笑說唯一的煩惱是吃飯的時候頭髮會一直垂下來掉進飯裡，邊吃飯還得顧自己的髮型。

《哥哥可以跟我打勾勾嗎》預計於農曆年前完成拍攝、今年年底上映。

最新溫情長片《哥哥可以跟我打勾勾嗎》於台中金典酒店舉行開鏡儀式。（圖／柒拾陸號原子提供）

