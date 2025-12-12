萬華人潮爆滿 青山王遶境降音量護信眾走完路關

節目中心／綜合報導

青山王祭正日活動目前正於萬華熱鬧進行，今年盛況空前，多間友宮齊聚參與盛典，包括朴子配天宮、北港朝天宮、梧棲浩天宮、木柵集應廟、台中忠福堂與西螺福興宮；天后宮與龍山寺也難得請出神轎同行，讓隊伍陣容更加壯闊。

青山王祭熱鬧滾滾。（圖／Paul huang提供）

其中，稍早西螺福興宮的太平媽進入龍山寺「與觀音短暫敘舊」，如此有意義的畫面，令信眾深受感動。朴子配天宮盛大請出十尊將軍祝壽，排場震撼，被民眾直呼「氣勢直接拉滿」。梧棲浩天宮的大庄媽以可愛Q版媽祖作為頭車，一出場便讓現場小朋友興奮尖叫，成為今晚最萌焦點。北港朝天宮則請出金碧輝煌的二代祖媽轎，在夜色中閃耀奪目，吸引大批攝影愛好者追拍。

北港朝天宮則請出金碧輝煌的二代祖媽轎。（圖／Paul huang提供）

台中忠福堂帶來濃厚日本風情的相撲表演，也讓民眾驚呼「在萬華看到相撲太酷了！」；而木柵集應廟多支將團輪番演出，陣頭步伐整齊、氣勢磅礴，讓隊伍充滿動感。

台中忠福堂帶來濃厚日本風情的相撲表演。（圖／Paul huang提供）

今年讓網友最大讚嘆的，是活動素質再提升。鞭炮施放後的清潔效率快、環境維持良好，不少人感動表示：「170年的青山王祭越來越有水準！」

青山王祭志工快速清潔現場，環境維持良好。（圖／Paul huang提供）

由於民眾熱情踴躍、沿途互動不斷，活動時間也因此略有延後。廟方與紅壇在後段將視情況調整音量，讓尊王順利完成全部路關，為萬華祈福，今年的青山王祭盛典也畫下莊嚴而圓滿的句點。

