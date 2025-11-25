萬華低調人氣小吃，只賣甜不辣和手工高麗菜捲，Q彈魚漿搭配滿滿人情味！

隱身在萬華大理街91巷內的91巷甜不辣，是在地人才知道的低調美食，

由於身處在91巷，所以才取名為91巷甜不辣，

在巷口有指標，所以第一次來的朋友也不用太擔心，

走進巷子很像走入一片民宅區，放心往前走就可以看到91巷甜不辣了。

台北萬華｜91巷甜不辣

一走近攤位，老闆跟老闆娘就很熱情招呼，攤位後方有內用座位，

老闆親切招呼入座並馬上幫我們搬電風扇，超感人的親和力啊。

91巷甜不辣只賣甜不辣跟手工魚漿高麗菜捲，非常單純的小吃店，

成為附近居民偶爾想吃點心的好去處。

桌上的辣椒必加，又香又辣。

甜不辣有分大小，內容物有哪些直接告訴你，一清二楚！

甜不辣、豬血糕、白蘿蔔、貢丸、九層塔花枝丸等，大多是甜不辣的基本組合，

若是喜歡吃菜捲的，推薦額外單點一份手工魚漿高麗菜捲。

白蘿蔔當天沒有煮到軟透，稍稍硬了點，好可惜，但蘿蔔的甜度是有的。

九層塔花枝丸柔軟而富含九層塔的香氣，好吃。

甜不辣應該是箇中的主角了，有些甜不辣會放入大片跟長條狀，

91巷甜不辣則是只有提供長條的甜不辣，Q彈魚漿味濃，品質不錯。

老闆親切的說吃完可以加湯，但因為吃完後來留有原本甜不辣的醬汁並沒有倒掉，

所以加湯之後幾乎都是醬汁的味道，有點可惜。

環境乾淨，店家待人親切和善，甜不辣是規矩的好吃，不是特別會讓人驚豔的美味，

但和著人情味一起享用，就是好吃，簡簡單單的，讓人想回家做客的感覺。

91巷甜不辣

所在地址：臺灣臺北市萬華區大理街91巷5號

營業時間：一 二 三 四 五 六 10:30-19:00

店家電話：0936-347-954

文章來源：Irene's 食旅．時旅