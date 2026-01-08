萬華假休閒真賭場遭警破獲 67歲負責人再犯仍貪抽頭金

萬華麻將館暗藏職業賭場67歲負責人被逮，現場賭客全數送辦。（圖 ／翻攝畫面）

台北市萬華分局於7日接獲線報指出，康定路上一處打著「麻將協會、休閒館」名義的場所，實際上暗中經營職業賭場，長期吸引大量賭客進出，嚴重影響社區安寧。警方獲報後不敢大意，立即成立專案小組，針對該場所人員出入、營業模式與周邊狀況進行蒐證與監控，經長時間掌握具體事證後，認為時機成熟，隨即持搜索票展開突擊行動。

警方進入現場時，發現室內氣氛熱絡，當場開設5桌麻將，賭客絡繹不絕。警方一舉查獲67歲李姓負責人、2名工作人員及20名正在賭博的賭客，並查扣不法所得新台幣17萬7500元、麻將牌5副、骰子等相關證物，現場證據明確。全案警詢後，李姓負責人及2名員工依涉嫌賭博罪移送地檢署偵辦，其餘賭客亦依法送辦。

警方進一步調查發現，李姓負責人刻意利用合法社團與休閒娛樂名義作為掩護，在場內提供籌碼供賭客對賭，表面上不涉及金錢交易，實際上卻在牌局結束後，由店家協助將籌碼兌換為現金，藉此規避警方查緝，手法相當老練。令人咋舌的是，該棋牌社日前才因相同罪名遭警方查獲，業者卻未記取教訓，無視公權力，為了賺取高額抽頭金鋌而走險，再度違法營業，導致該處淪為治安死角。

萬華分局對此嚴正表示，非法賭博不僅影響社會秩序，更容易衍生暴力、糾紛及其他犯罪問題，警方絕不容忍此類假借合法名義、實則從事不法的行為。未來將持續加強巡查與掃蕩力道，針對類似場所主動出擊、嚴正執法。同時也呼籲民眾，若發現住家周遭有出入複雜、疑似賭博或其他違法情事，請立即向警方檢舉通報，警民攜手合作，共同維護社區安全與良好治安。

