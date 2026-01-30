萬華公寓凌晨大火！2樓陽台竄火舌 15人睡一半驚逃

台北市萬華區一棟公寓今（30）日凌晨發生火警，現場2樓陽台窗戶不斷竄出火舌，相當駭人。消防人員獲報後立刻趕往現場拉起水線灌救，並緊急疏散15名住戶，所幸無人員傷亡。

台北市萬華區一棟公寓今（30）日凌晨發生火警。（圖／民眾提供）

消防局於30日凌晨1點53分接獲報案，指稱萬華區環河南路二段50巷公寓2樓起火，立刻派遣人車前往現場救援。抵達火場時，發現2樓陽台已全面燃燒，火勢猛烈，隨即佈水線灌救，火勢於凌晨2點22分撲滅。

消防到場佈水線灌救。（圖／民眾提供）

消防指出，整起火警導致家具裝潢燒燬，燃燒面積約15平方公尺，有15名住戶（8男7女）睡夢中驚醒逃生。所幸無任何人員傷亡。初步研判疑似為電線走火，詳細起火原因及財損仍待後續調查釐清。

