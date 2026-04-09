萬華凌晨惡火！公寓4樓竄濃煙 住戶睡夢中嚇醒...64警消急救援

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北市萬華大理街民宅凌晨突傳火警，警消獲報到場趕緊灑水灌救，所幸未有人員傷亡。翻攝畫面

台北市萬華區今（9）日凌晨驚傳住宅火警，大理街一處巷弄內公寓4樓突然起火，火舌伴隨濃煙不斷竄出，瀰漫整條街道，驚醒附近熟睡民眾。警消獲報後不敢大意，火速動員大批人車趕赴現場灌救，所幸火勢在半小時內撲滅，未造成人員傷亡。

警消表示，火警發生於凌晨3時37分，地點位於萬華區大理街156巷內一棟公寓4樓。由於現場屬於巷弄狹窄、住宅密集區域，擔心火勢延燒擴大，立即派遣29輛各式消防車、2輛救護車及64名警消人員到場搶救，並迅速佈署水線進行灌救。

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經全力搶救後，火勢於凌晨4時8分順利撲滅。初步調查指出，起火戶為一般住宅，主要燃燒屋內堆放雜物，燃燒面積約10平方公尺。儘管未有人員受困或傷亡，但大量濃煙竄出，仍讓附近住戶從睡夢中驚醒，驚魂未定。

至於詳細起火原因及財物損失，仍待消防局火調人員進一步鑑識釐清。



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