萬華分局強化春節前夕「果菜市場」周邊交管 確保車流順暢採買安全

萬華分局警員於現場疏導交通。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

【警政時報 趙靜姸／臺北報導】為因應春節前夕大量採購人潮湧入臺北農、漁產運銷公司，確保周邊交通秩序與道路順暢，臺北市政府警察局萬華分局將自115年2月14日至16日，每日上午5時至12時止，於萬大路與富民路口實施交通管制，禁止汽車進入，僅開放採買機車通行，並停放於農產公司收費室內停車場，籲請用路人及採買民眾配合相關措施。

另為維持進場貨車卸貨秩序，臺北農產運銷公司自115年2月11日11時起至16日凌晨2時止，實施載貨車總量管制措施，進場貨車請自環河快速道路光復橋起，北向南依序停放等候，現場將設置交通錐分隔車道並加強警示，請駕駛人配合駐衛警指揮，依序進場卸貨。

因應115年度春節前夕臺北果菜、漁市場採購高峰，富民路周邊實施局部交通管制措施。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

萬華分局表示，已針對市場周邊道路規劃勤務，增派警力執行交通整理與疏導作業，並同步加強取締及拖吊違規停車行為，以維護節前重要時段之交通安全與順暢。

警方呼籲，欲前往採買年貨之民眾，建議多加利用大眾運輸工具，搭乘公車至「果菜市場站」下車前往；如需自行駕車，務必遵守現場指揮人員引導，切勿違規停車，共同維護良好交通秩序，平安順利迎接新年。

