萬華分局結合警 民力拍攝微電影 宣導節安工作三大主軸 強化市民印象

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】115年春節即將到來，為讓民眾安心過個好年，內政部警政署自2月9日22時起至2月23日24時止，啟動為期15天「加強重要節日安全維護工作」，今年仍將以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為核心目標，透過犯罪預防宣導、縝密勤務規劃執行、提升見警率、AI科技協助偵防及民力運用等，全面落實犯罪預防與交通疏導，以確保春節期間平安有序，讓民眾感受溫馨安全過個好年。

萬華分局於農曆春節前特別拍攝「治安平穩、交通順暢及民眾安心」等3篇微電影，影片均由該分局員警編導、拍攝、監製及剪輯，演員除了該分局員警及行政人員外，並結合轄區華泰銀行行員、保全、義警、守望相助隊及警察志工等民力。影片內容除展示金融機構防搶演練、快速打擊犯罪，宣導防搶、反詐騙之外，並提醒汽(機)車行經路口時，應禮讓行人優先通行，另於交通雍塞路段，應保持路口淨空，並配合交通疏導措施及現場員警指揮，維持交通順暢，避免意外事故發生；同時宣導民眾善加利用護鈔、舉家外出安全維護等民眾安心服務。

萬華分局希望透過微電影宣導，深入市民日常生活，分局長陳勇華除於片中向市民拜年外，並宣導近期最常見、民眾損失金額最高的詐騙手法就是「假投資詐騙」，呼籲勿輕信網友或陌生人投資秘笈，強調保證獲利就一定是詐騙，建議民眾有疑問就撥打165專線，或就近向派出所查證，勿讓詐騙集團有可趁之機；另外出旅遊前，請注意收聽警察廣播電臺，掌握交通動線及周邊車流狀況，並配合交通管制及疏導措施；存(提)款、舉家外出旅遊或訪友時，可向轄區派出所申請護鈔、舉家外出安全維護等服務，確保市民財產安全，讓大家能平安過好年。