萬華分局「民防義警大集訓」！723人強化防空、救護與災害應變能力

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萬華分局日前假萬華區公所大禮堂舉行民防、義警常年訓練，分局長陳勇華（前排中）親自出席訓練會場。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

【警政時報 趙靜姸／臺北報導】為因應現代複合式災難挑戰，提升戰時與平時重大災害應變能力及自我防護觀念，萬華分局於日前假萬華區公所大禮堂舉辦民防及義警常年訓練，共計723人參與。透過系統化課程與實務演練，強化民力夥伴專業知能與應變能力，為即將到來的城鎮韌性（防空）演習及各項重大勤務做好萬全準備。

萬華分局表示，民力訓練暨運用為「全社會防衛韌性委員會」推動的五大核心任務之一，藉由持續精進民防與義警協勤能量，強化地方社區自主防衛能力，建構更完整的防災、救災與治安維護體系。

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本次訓練課程內容多元且貼近實務需求，包括城鎮韌性（防空）演習協勤要領、全民國防教育、無人機防護觀念、重大暴力事件與天然災害應變作為、緊急救護實作訓練、初級救護與自救技巧、交通指揮要領，以及心理健康識能等課程，全面提升參訓人員面對各類突發狀況的應變能力。

訓練期間，臺北市義警大隊長周靖烈及民防副大隊長蔡寶嬌特別親臨現場為參訓人員加油打氣，並致贈加菜金（慰問金），感謝民力夥伴長期投入協勤工作的辛勞與付出。

此外，萬華分局分局長陳勇華也親自出席訓練會場，頒獎表揚績優協勤人員，肯定其長期協助維護地方治安與交通秩序的貢獻。陳勇華表示，面對即將到來的2026城鎮韌性（防空）演習及年底公職人員選舉勤務，民防與義警都是警察工作的重要夥伴，更是全社會防衛韌性體系中不可或缺的重要力量。

陳勇華分局長（右五）與受到頒獎表揚的績優協勤人員合影。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

陳勇華指出，隨著現代社會環境快速變遷，各類天然災害、重大事故及新型態威脅層出不窮，民力角色已不再侷限於治安與交通協助，更肩負防災、救災及全民國防的重要任務。他特別感謝所有參訓人員在繁忙工作之餘仍踴躍參與訓練，希望透過紮實且多元的課程內容，持續提升協勤專業能力與臨場應變技巧，共同打造更安全、更具韌性的社區防衛網絡。

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