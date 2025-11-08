萬華合法洗車場藏"非法賭場" 警長期蒐證突襲逮人
社會中心／綜合報導
合法洗車場，藏"地下賭場"！台北萬華一間洗車場，警方掌握疑似地下一樓經營賭場，由於地點隱密，吸引熟客上門，長期蒐證後，昨天持搜索票前往逮人，當場查獲13名賭客、4名工作人員，並查扣現金23萬多元及象棋等賭具。洗車場老闆喊冤，聲稱只知道租人辦活動，但警方不採信。
多名員警，突擊洗車場地下室，果然人贓俱獲，直擊一群賭客，正在賭博。
原來警方掌握情資，這裡有間"非法賭場"，藏身在合法洗車場內。但即使被當場查獲，洗車場老闆依舊喊冤。
萬華合法洗車場藏"非法賭場" 警長期蒐證突襲逮人。（圖／民視新聞）
洗車場老闆直呼很倒楣，聲稱當天以一天2500元租給客人辦活動，不知道他們是用來賭博。這間洗車場位在台北萬華一處小巷弄裡，地點隱密，附近鄰居不但有的不認識，有的甚至不知道這裡有開店。
警方長期蒐證，掌握這裡出入人員有點複雜，疑似經營賭場，吸引熟客上門，持搜索票前往逮人，一共逮到13名賭客，4名工作人員，包含賭場老闆和提供場地的洗車場老闆，以及查獲賭資18萬多元、抽頭金5萬多元及賭具象棋、骰子等證物。
萬華合法洗車場藏"非法賭場" 警長期蒐證突襲逮人。（圖／民視新聞）
"非法賭場"以為藏在地下室，不會被發現，但終究逃不過警方法眼。
