台北萬華去年發生一起兇殺命案！一名69歲陳姓老翁，欠二房東債務，因為不滿被催債，竟持刀砍了房東297刀，被依殺人罪起訴，到案被羈押至今，國民法官審酌後，認為他犯罪手法兇殘，並沒有真心悔悟，判處他19年徒刑，全案可上訴。

滿頭白髮，身穿囚衣，步履蹣跚，走出國民法官庭，神情顯得落寞，因為這回一審宣判，判決結果，將要進牢裡服刑長達19年。





萬華命案！不滿被催債「狂砍二房東297刀」 老翁一審被判19年

萬華命案! 不滿被催債"狂砍房東297刀" 老翁一審被判19年。（圖／民視新聞）

回顧整起案件，當時78歲的顏姓二房東，將雅房租給69歲的陳姓嫌犯，嫌犯月領3萬多的低收入戶補助，但沉迷賭博，常把錢輸光，不但繳不出房租，還欠房東錢，借錢去賭博，去年6月，竟然因為不爽被討錢，狠心持刀砍了二房東多達297刀，變裝搭火車逃到新竹，再打電話報警投案。





陳姓嫌犯被依照殺人罪起訴，到案後被羈押至今，國民法官審酌，雙方除了借貸債務外，沒有重大恩怨，卻有如此殺人犯意，而且手段極為凶殘，並且說詞反覆、漏洞百出，沒辦法認定他有真心悔悟，一審判處他19年有期徒刑，全案可上訴。

死者家屬也到場聽宣判，面對這樣的結果，表示還需要時間消化，也不排除再上訴，為父親討回公道。





