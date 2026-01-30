「萬華商圈廊帶」成果亮相 紅磚故事牆百年故事

（記者卓羽榛臺北報導）臺北市政府自112年起以建構商圈廊帶為目標，由萬華作為首例商圈廊帶示範案件，持續以「活化組織能量」、「強化設備資源」及「服務串聯導向」三大策略，整合跨局處專業與資源，攜手民間團體共同完善廊帶內軟硬體建設，為本市商圈注入更多發展動能。114年以老松國小康定路側「萬華故事牆」及知名老店「周記肉粥店」環境改造為成果亮點，期透過設計美學將產業故事轉化為可親近的城市風景，逐步形塑兼具文化深度、生活魅力與觀光吸引力的萬華商圈廊帶。



萬華故事牆，讓街道變成可以閱讀的歷史書

臺北市商業處表示，萬華商圈廊帶所在萬華地區作為臺北最早發展的重鎮，富有深厚的歷史、文化及商業底蘊，儘管歷經變遷，仍可在街區中看見許多承載時代故事的建築與人文風貌，實地走訪商圈廊帶，透過交流分享的方式，見證萬華商圈在傳統與創新交織下，持續展現的新樣貌。



來到老松國小康定路側「萬華故事牆」，以萬華產業故事為主軸，結合運用現代設計手法及材質轉化，將萬華從清代港口、市集發展到近代城市的產業變遷歷史巧妙編織於牆面意象中，整體視覺串聯河岸、鐵路及市集等關鍵元素，透過形塑一條可閱讀的街區敘事軸線，使原本僅作通行之街角空間，搖身一變成為引導觀光客閱讀理解街區故事的「城市藝廊」，提升步行體驗的層次感。



老店新風貌，周記肉粥環境優化示範

而作為萬華商圈的指標店家，廣州街上的「周記肉粥店」亦在本次計畫中迎來全新樣貌，以「攜舊扶新」為核心，於保留老店既有歷史氣息的基礎上，整理外牆立面視覺秩序並優化騎樓招牌設計，提高了整體街區的視覺融合度，配合市府「剝皮寮歷史建築群」修復及再利用及艋舺公園改善工程，營造友善且具辨識度之商業空間的同時，也帶動了商圈周邊店家對環境改造的信心。



節點的改造非僅僅是單點美化，更是萬華廊帶推動的起點，未來臺北市政府將持續深化，透過公私協力攜手地方團體與店家，結合地方特色與商業活力，共同將萬華打造成一個串聯生活、文化與消費的魅力街區，吸引國際觀光客前來造訪，帶動地方整體消費動力。

