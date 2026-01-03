萬華在地經營21年小火鍋店要熄燈！老闆嘆房東漲60％租金：幫找新家

（記者洪承恩／綜合報導）台北市萬華區寶興街經營超過20年的小火鍋老店「台灣的鍋」，近日貼出歇業公告，宣布將於今年（115年）2月底結束營業，消息一出讓不少在地居民錯愕又不捨。店家坦言，主因是房東一次將租金調漲約6成，加上物價與人力成本持續攀升，已無法負擔現有的經營壓力，只能忍痛告別原址，另尋新去處。

有民眾在地方臉書社團「我是萬華人Chill Wanhua」分享，日前因天氣寒冷前往用餐，才發現店門口張貼綠色公告。公告中提到，店家在地經營21年，感謝顧客長期支持，但近年物價不斷上漲、人力短缺，高工資壓力沉重，最關鍵的是店租一口氣上調60%，成本已超出可承受範圍，因此決定於2月底歇業，並懇請大家「幫台灣的鍋找家」。

圖／老顧客看見熄燈公告後，覺得相當可惜。（翻攝我是萬華人Chill Wanhua）

原PO感嘆，這家店從小吃到大，老闆親切的招呼聲與員工敬業的服務畫面仍歷歷在目，卻終究敵不過高漲的租金壓力，讓人相當無奈。相關貼文曝光後，立刻引發大量網友留言討論，不少在地人直呼不敢相信，「我們家幾乎每週都會買」、「房租一次漲6成太誇張了」，也有人痛批房東「根本在吸血」、「看起來像是在逼走店家」。

圖／老顧客看見熄燈公告後，覺得相當可惜。（翻攝GoogleMaps）

據了解，該店原本月租約為3萬2000元，後來被調整至5萬元。老闆去年已將全品項價格調漲約2成，並嘗試透過外帶優惠等方式降低人力支出，但面對再度上揚的租金，仍難以撐下去，最後選擇不再續約，轉而尋找更合適的營業地點。

示意圖／老顧客看見熄燈公告後，覺得相當可惜。（擷取自免費圖庫Pixabay）

對於此事，也有部分網友持不同看法，認為可能是租金多年未調整，合約到期後一次反映市場行情，但整體輿論仍以惋惜與不捨為主。不少人感嘆，在北市租金節節高升的情況下，實體小吃店的生存空間恐怕只會越來越小。

