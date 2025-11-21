萬華培根市集 讓弱勢練習銷售與人互動

活動現場，聾人笑著與手語志工分享每個自製布包不同的花色與功能。培根市集15日在台北萬華舉行，其中一個攤位是聾人林陳麗娟販售自製的手工布包，現場還有手語志工協助與消費者互動。

「生意不錯，參加市集，大家覺得布包很棒，生意有變好。基金會也很熱心，幫我把做好的布包拿來賣。」林陳麗娟以手語分享「像有些碎布我也不會浪費，拼起來就可以做成小包包，像這個就可以裝悠遊卡。」

培根市集是由萬華在地團體共同舉辦，以「社區經濟」與「弱勢培力」為核心的市集，提供居民練習銷售、與真實消費者互動的平台，現場還有導覽活動帶著民眾了解各個攤位。

林陳麗娟也分享，過去自己擺攤經常遭到驅趕。也因為民眾大多不會手語，與消費者溝通受到限制。後來崔媽媽基金會在協助她找房並搬家的過程中，得知林陳麗娟從年輕就持續製作、販賣布包，因此決定開始陪她一起擺攤。

崔媽媽基金會的社工温子媗已經陪伴林陳麗娟擺攤第三年，温子媗也坦言「因為我本身不會手語，跟阿姨溝通很多時候都只能靠眼神跟示意。之前市集活動就有試著就是媒合一位手語志工，陪伴阿姨一起擺攤一整天，可以在手語志工的陪同下去逛攤位，也比較能夠知道培根市集在做些什麼，跟客人也可以有一些互動。」

在一次次陪同林陳麗娟擺攤的過程中，社工才意識到手語翻譯的必要性，因此嘗試連結萬華社區大學手語班學生擔任手語志工，希望讓林陳麗娟與消費者的互動更流暢，以手語創造更多真實的連結。

「在萬華社大上課，經由老師的介紹知道這個市集的活動，很開心來這裡當手語的志工，知道說聾人朋友他們在擺攤的時候遇到的狀況。」手語志工鄭雯娟與另外四位手語志工伙伴都學習手語多年，對於有機會協助聾人社會參與都感到非常有價值。

這次培根市集是第二次媒合手語志工加入，林陳麗娟能以自己的語言了解市集、介紹布包、分享擺攤經驗與感受。而一面整理布包、一面以手語談笑的景象，也是市集中最動人的風景。