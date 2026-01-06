萬華婦頻跑雞湯店求幫點眼藥水 店家困擾：照三餐來

台北市 / 綜合報導

台北市萬華區近日有一名婦人，經常跑到一家雞湯店裡，請店員幫忙點眼藥水，雖然店員都會熱心幫忙，但婦人每天照三餐來，每次 占 據位置一兩個小時，有時還會跟客人講話，店家表示影響到生意外，還有衛生疑慮，只好請警方到場協助。

一名婦人在店裡頭，不是坐下來用餐，而是從包包拿出藥袋，女店員抽了幾張衛生紙後，幫忙拿出眼藥水，並協助婦人點藥。點完一瓶，還有第二瓶，一連串動作店員十分熟練，因為這種要求，可不是第一次。

廣告 廣告

當事店家胡老闆：「從一天一次變成說，一天照三餐來，沒有消費的情況下就長時間占據著座位，然後希望說我們店員有空的時候，可以抽出10到20分鐘，幫她處理眼藥水的問題。」

老闆說婦人幾乎天天來，會在店裡坐1到2小時，如果店員沒空，還會向鄰桌客人求助，只見客人搖搖頭無法幫忙，婦人只能乖乖坐著，等店員有空，她自稱是獨居無人幫忙，但對店家來說不只造成困擾，還擔心影響衛生。

當事店員楊小姐：「畢竟我們是餐飲從業人員，那在這方面也是會有衛生的疑慮，這中間因為客人來來去去的，她就會去靠近客人而且是距離非常近，客人有點恐懼然後也就是坐立難安，不敢好好坐在座位上吃飯。」店員雖熱心助人，但畢竟不是慈善單位，實在沒辦法決定報警。

店員VS.員警：「她照三餐來。」員警VS.婦人：「他們已經跟我講好以後不會幫妳點，好不好。」員警到場後，協助勸離婦人，而據了解她並非獨居，社會局已派社工前往訪視，希望婦人能獲得協助，也別再造成店家負擔。

原始連結







更多華視新聞報導

2025艋舺生活季14日登場 體驗北市萬華歷史風情

萬華「幽靈餐車」遭控水溝倒不知名液體 環保局開罰

油門當剎車？68歲婦駕車暴衝「來回撞」 店家門窗碎

