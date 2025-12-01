「萬華安居」故事書同步到位 吳沛憶：社宅不只住更要陪孩子成長 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

台北市萬華區第一座中央興辦社會住宅「萬華安居」今（1）日正式起租，一樓兒童閱覽室同步亮相，該空間由立委吳沛憶與華江里里長洪佳君從規劃初期即積極爭取，希望社宅不只是居住空間，更能回饋鄰里、成為陪伴孩子成長的生活場域。

吳沛憶表示，今日是住戶正式入住的第一天，也是孩子們的故事書到位的第一天，象徵社宅不僅解決居住需求，更承載社區共同的期待。她指出，萬華安居採用無圍牆開放式設計，期盼成為鄰里共享的公共空間，而兒童閱覽室正是中央與地方合作、貼近家長與孩子需求的成果，她也感謝立委陳培瑜協助募書，並針對空間安全提出建議，使閱讀環境更完善。

廣告 廣告

洪佳君表示，閱覽室是地方多年期盼的設施，從前立委林昶佐任內開始向中央奔走，至今終於落實。未來規劃由華江國小學生擔任「小小館長」，學習整理與管理書籍，打造共享、共學的在地閱讀文化。

住都中心執行長柯茂榮表示，萬華安居是住都中心在萬華的第一座社宅，採無圍籬設計，歡迎周邊居民共同使用，希望社宅與社區能在此共融共好。

出版公會理事長吳政鴻則指出，很高興能以捐書參與公益，讓孩子們回家就能走進故事世界；時報文化董事長趙政岷也說，每本書都是孩子成長的契機，出版社願意在未來持續提供選書與補充資源。

此次捐贈出版社包含中華民國出版商業同業公會、時報文化、未來親子、禾流文創、采實文化、聯寶國際文化、風車圖書等，提供多元繪本、童書與適齡讀物。

吳沛憶表示，閱覽室書籍未來將持續更新，讓孩子們有充足、友善的閱讀環境，「這份閱讀禮物，是里長、地方夥伴、出版社與住都中心共同為萬華孩子準備的心意，希望陪伴他們平安成長、快樂閱讀，讓萬華安居成為社區裡最溫暖的小角落」。

照片來源：吳沛憶辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

賴清德讚新北市長最佳人選 蘇巧慧：準備好了、請給我一個機會

中午來開匯／直言台中藍白合充滿變數 何欣純：民眾黨兩個太陽、國民黨提名規則都未明朗

【文章轉載請註明出處】