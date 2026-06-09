萬華富民路麻辣滷味推薦 午餐配菜、熟食外帶就近快速選購
美食中心/綜合報導
萬華午餐外帶熟食新選擇 家庭共享、正餐加菜都方便
無論是中午用餐前想準備外帶熟食，或是想在正餐中多添幾道方便分享的小菜，一份香麻入味的滷味，或許會是不錯的選擇。位於台北萬華富民路的麻辣絕味滷主打麻辣滷味、鴨貨、豬肉滷味、雞腳、牛筋牛肚與多款豆製品、蔬菜配料，從 10 元、15 元的入門小品，到適合多人分食的嘴邊肉（480元/斤）、牛腱心（660元/斤）皆有。店家將花椒、辣椒帶來的麻辣香氣，調整成多數顧客都能接受的溫潤重口味，讓附近居民、上班族與喜愛麻辣滷味的萬華在地消費者，都能輕鬆享受這份夠味的華中橋附近外帶美食。
萬華滷味美食接手經營 服務經驗累積滷味老店口碑
麻辣絕味滷開幕至今已有8-10年，現任老闆過去曾接觸過多種產業，後來在因緣際會下接手了朋友經營的萬華滷味小吃店，並逐步在原有基礎上，建立起自己的滷製流程與服務方式。品牌名稱也從早期的「香麻辣滷味」，調整為更好念、好記的麻辣絕味滷。店家表示，許多周邊居民都會將這份富民路外帶滷味買回家給長輩、小孩吃，因此從食材新鮮度、現滷火候到環境衛生，都必須符合更高的標準。
從平價冷滷小菜到秤斤肉類 滿足富民路外帶小吃多元需求
在產品結構上，麻辣絕味滷採取多層價格策略。鴨腳、雞爪、海帶、蒟蒻等單價約 10 元至 15 元的萬華滷味小菜，是適合搭配主餐的「白飯殺手」；豆乾、甜不辣、米血、百頁、花干等常見滷味配料，多落在 20 元至 70 元之間，可以獨立作為一道菜餚；至於鴨脖、大腸頭、豬耳朵、豬頭皮、牛筋、牛肚、牛心等肉類與內臟類，則以秤斤計價，是方便一家共享的華中橋麻辣小吃。
主打萬華特色外帶美食 午餐配菜、辦公室分享更省時
由於麻辣絕味滷以外帶為主要服務模式，現場選購通常不需等待太久，若顧客需要大量採買，也可提前電話預訂，方便中午用餐、家庭加菜或辦公室分享。對現任老闆而言，一間能長久經營的萬華麻辣滷味店，不能只靠口味吸引客人，更要讓顧客每次購買時都能感受到乾淨、穩定與安心。未來麻辣絕味滷也將持續以現滷現賣、食材新鮮與香麻順口的特色，服務上門的新舊顧客，讓這份萬華外帶滷味成為更多人午餐加菜的便利選擇。
以下整理常見外帶與選購疑問
Q1：麻辣絕味滷的店面在哪？是否方便抵達？
A：店址位於臺北市萬華區富民路145巷12號，鄰近華中橋、水源快速道路，方便周邊居民採買富民路外帶熟食。
Q2：第一次購買麻辣滷味時，建議怎麼搭配比較合適？
A：初次選購能以豆製品、米血、海帶、雞爪為主，再搭配少量肉類或鴨貨，較容易掌握口感與份量。
Q3：這類麻辣冷滷適合哪些用餐場合？
A：麻辣冷滷適合午餐加菜、家庭配菜、辦公室分享或朋友聚餐。若想增加飽足感，可搭配白飯、麵食或其他主餐一起食用。
Q4：購買外帶滷味後，保存上有什麼需要注意？
A：外帶熟食建議儘早食用，若未立即吃完，應冷藏保存並避免長時間放置室溫。再次食用前，可依品項特性適度回溫。
麻辣絕味滷
聯絡電話：0976-182-792
支付方式：現金
［萬華店］
營業時間：05:30–12:00（週一公休）
地址：臺北市萬華區富民路145巷12號
Google 地圖：https://rink.cc/mfqeg
［士林店］
營業時間：08:30–14:00（週一公休）
地址：臺北市士林區華榮街89號
Google 地圖：https://rink.cc/4c9fj
（最新資訊請以商家公告為準）
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