萬華屋齡全市最老 吳沛憶爭取50億中央補助推動老宅延壽 15

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

台北市萬華區為全市平均屋齡最高的行政區，老屋修繕與居住安全議題備受關注。立委吳沛憶向行政院爭取加速推動內政部50億元「老宅延壽機能復新計畫」，並於今（24）日與內政部長劉世芳親赴萬華舉辦說明會，向在地居民說明補助內容。

吳沛憶指出，萬華是台北市發展最早的行政區之一，平均屋齡高達42年，約8成房屋超過30年，無論修繕或改建都已刻不容緩。因此，她向行政院卓榮泰院長爭取相關經費，並感謝內政部推出老宅延壽計畫，協助改善老舊住宅安全與機能。

廣告 廣告

吳沛憶說明，老宅延壽計畫補助項目涵蓋外牆修繕、管線更新、電梯增設，並納入室內修繕補助，希望能全面提升居住安全與生活品質，減輕住戶負擔，讓老屋得以延長使用年限。

吳沛憶表示，除老宅延壽計畫外，自己持續爭取《危老條例》取消落日條款，讓整建維護與重建能夠並行推動，加大翻新力道，逐步帶動萬華城市更新。她強調，老宅延壽政策需仰賴中央、地方政府與專業公會共同合作，因此已向內政部建議簡化補助申請流程，並與台北市政府及各專業公會密切配合，提供民眾更多專業諮詢，提升申請意願。

吳沛憶表示，未來將持續協助中央與地方溝通協調，確保政策順利落實，期盼透過老宅修繕與制度完善，強化住宅安全，進一步提升社區韌性，改善萬華整體居住環境，讓居民住得更安心。

照片來源：吳沛憶辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

中午來開匯／憶2019立委選戰讓蔣萬安喊「搶救」 吳怡農嗆：現在競爭根本還沒開始

中午來開匯／北捷案通報時間空窗1小時 吳怡農籲成立常態性北部聯合指揮中心

【文章轉載請註明出處】