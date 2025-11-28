萬華市場大火敲警鐘！ 台南聯合稽查傳統市場消防安全

台北市萬華區一處市場昨（27）日晚間發生火災事故，造成財產損失與市民人心不安。台南市政府高度重視傳統市場防火安全，消防局及經濟發展局等相關權管單位前往保安市場進行無預警聯合稽查作業，展現市府對公共安全「零容忍」的堅定決心。

台南市消防局及經濟發展局等相關權管單位，今日前往保安市場進行無預警聯合稽查作業。（圖／台南市消防局提供）

台南市長黃偉哲表示，因應台北萬華傳統市場發生的大火，市府團隊不敢掉以輕心，務必將市民的公共安全視為自己家人的安全。黃偉哲指出，此次針對保安市場的緊急稽查結果顯示，市場內的各項安全系統目前運作良好，但仍持續要求相關局處嚴格把關公共安全及消防安全，全面強化火源管理、瓦斯容器使用安全與緊急應變機制，防範未然，讓攤商安心營業，市民放心採購。

台南市政府消防局局長李明峯強調，場所的消防安全設備功能固然重要，但市場業者及管理委員會自主管理防火，更是維護市場整體安全的核心關鍵。李明峯呼籲市場管理委員會及所有攤商應積極自主學習防火知識，將消防安全內化為日常營運的一部分。透過必要的防火巡查、電氣及火源管理、正確使用現場消防安全設備並定期進行維護與檢查，以提升市場整體防火意識與初期應變能力，確保在緊急情況下能夠迅速應對。

李明峯也提醒攤商，務必重視瓦斯器材之正確使用與保養，選購合格瓦斯調整器，定期檢查瓦斯爐具橡皮管及管線接頭，確保瓦斯使用安全。市府經濟發展局市場處表示，台南市各公有市場均依規定編列預算辦理年度消防安全檢查，定期向市府消防局申報消防安全設備合格檢修，共同維護安全無虞的消費與工作環境，提供市民朋友安全購物環境，活絡庶民經濟。

