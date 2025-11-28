萬華市場大火釀災 南消稽查保安市場把關

南市府消防局與經發局市場處等相關權管單位，廿八日針對保安市場突襲稽查，市場內的各項安全系統目前運作良好。(讀者提供)

記者王勗／台南報導

廿七日晚間，北市萬華區一處市場發生火災，造成嚴重損失。為強化台南傳統市場防火安全，南市府消防局與經發局市場處等相關權管單位，廿八日針對保安市場突襲稽查，把關公共安全同時提升市場整體防火意識與初期應變能力，讓攤商安心營業、市民安全採購。

因應萬華傳統市場火災，南市府消防局特於廿八日無預警前往保安市場稽查，保安市場共高四樓，販售生鮮、熟食與百貨商品，是南市指標現代化市場，平時也有許多民眾前往採買，為保障市民安全，公共安全更應特別注意。

市長黃偉哲表示，南市府以最高標準要公共安全，本次緊急稽查，市場內的各項安全系統目前運作良好。但仍持續要求相關局處嚴格把關公共安全及消防安全，全面強化火源管理、瓦斯容器使用安全與緊急應變機制。

消防局長李明峯指出，場所的消防安全設備功能固然重要，但市場業者、管委會仍應留意自主管理防火防災，以維護市場整體安全。南市消防局也呼籲市場管理委員會及所有攤商應積極自主學習防火知識，將消防安全內化為日常營運的一部分。透過必要的防火巡查、電氣及火源管理、正確使用現場消防安全設備並定期進行維護與檢查，以提升市場整體防火意識與初期應變能力。

南市消防局另也提醒業者重視瓦斯器材正確使用與保養，選購合格的瓦斯調整器，定期檢查瓦斯爐具橡皮管、管線接頭等。南市府經發局市場處強調，南市各公有市場均依規定編列預算辦理年度消防安全安全檢查，定期向市府消防局申報消防安全設備合格檢修，希望提供給市民朋友安全購物環境，活絡庶民經濟。