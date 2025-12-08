萬華市場驚傳當街搶劫 嫌犯硬搶菜籃一路變裝躲查緝

搶匪鎖定獨自逛街婦人，趁她進入巷子後從後方一把搶走菜籃逃逸。翻攝畫面

台北市萬華區昨（7日）上午發生搶奪案件，警方獲報後展開追查，調閱監視器後鎖定一名57歲郭姓嫌犯，發現他沿途尾隨被害婦人，待他從三水街市場買菜後，走進偏僻巷子，趁婦人不備搶走菜籃內皮包，隨即立刻奔腿狂奔。

警方調查，嫌犯搶奪後先跑到康定路207號丟掉外套，再搭公車前往啟聰學校附近，步行至污水處理廠，再騎共享單車至台北火車站後將車丟棄，之後在附近閒晃。整個作案過程中，嫌犯多次變換交通工具、企圖躲避追查，但仍被萬華分局龍山派出所透過周邊監視器清楚鎖定行蹤。

警方研判，嫌犯曾因毒品案件受查，於當晚在西藏路民宅等候歸家時，順利將人拘提到案。查獲他身上有一小包海洛因及使用過的針頭。據嫌犯供稱，他因缺錢而作案，平日打零工，上週甚至沒有工作，隨身僅剩搶來的1,500元贓款。

萬華分局強調，警方對危害市民安全的違法行為零容忍，對犯罪嫌疑人依法嚴正處理，並已將嫌犯依刑法搶奪罪移送臺灣臺北地方檢察署偵辦。警方也提醒民眾，外出購物或行走巷弄時應隨身攜帶錢財並提高警覺，如發現有人尾隨，應立即進入安全場所或撥打 110 報案。



