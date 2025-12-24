萬華平均屋齡42年！劉世芳親說明老宅延壽 吳沛憶爭取50億經費助修繕

即時中心／顏一軒報導

台北市萬華區為全市平均屋齡最高的行政區，民進黨立委吳沛憶向行政院爭取加速推動內政部50億元「老宅延壽機能復新計畫」。吳沛憶今（24）日與內政部長劉世芳親赴萬華說明會，向在地居民說明補助方案，中正及萬華區里長、地方議員等亦與會，現場近五百位民眾踴躍參與，座無虛席，反映地方對老屋修繕及改善居住安全的需求迫切。





吳沛憶指出，感謝劉部長率隊到萬華，部長在萬華長大，對地方情感深厚。吳沛憶指出，萬華是北市發展最早的行政區之一，平均屋齡達42年，約八成房屋超過30年，改建及修繕都刻不容緩。

內政部長劉世芳致詞。（圖／吳沛憶國會辦公室提供）

因此，她向行政院長卓榮泰爭取老屋修繕經費，感謝內政部推出老宅延壽計畫，補助項目包含外牆修繕、管線更新、電梯增設，更納入室內修繕，盼提升民眾居住安全與生活品質。

「老宅延壽機能復新計畫」萬華區說明會今日登場。（圖／吳沛憶國會辦公室提供）

吳沛憶強調，除老宅延壽之外，她也持續爭取危老條例取消落日，讓整建維護及重建並行、加大推動，逐步帶動萬華翻新。

「老宅延壽機能復新計畫」萬華區說明會今日登場。（圖／吳沛憶國會辦公室提供）

她不諱言，老宅延壽計畫仰賴中央、地方政府與專業公會共同推動，因此她也向內政部建議簡化補助申請流程、與台北市政府及各公會密切合作提供專業諮詢，提升民眾申請意願；未來她將持續協助中央與地方溝通協調，確保政策落實，以期強化住宅安全，並進一步提升社區韌性、改善萬華居住環境，讓大家住得更安心。





