萬華幽靈臭豆腐車！遭控「違停、疑廢油亂倒水溝」

店家將廢棄油水倒入排水溝。（圖／民眾提供）





萬華知名的臭豆腐餐車，不定時到處出沒，因此被稱為是幽靈餐車。被居民直擊，違停做生意，還亂倒廢棄油水進水溝內，擔憂造成環境會更加髒亂。對此，環保局證實，已追查到當事人來說明，可開罰1200-6000元。

提起白色塑膠桶，毫不猶豫直接往路旁水溝倒，但流入下水道的可是製作食物的廢油水，這一幕被民眾拍下直呼噁心。

目擊民眾：「本來只是要錄影違規營業，沒想到，我剛好在錄影的情況，他看著我的手機鏡頭，直接走到水溝，把他那一鍋餿水倒進去。」

隨機擺攤的位置就在萬華昆明街、內江街口，水溝蓋上油汙痕清楚可見。而業者除了不顧環境整潔，甚至還違停在側邊雙車輪壓在人行道上，當下民眾發現後，直接馬上報警通報1999。被熟客戲稱幽靈餐車的攤車，除了賣臭豆腐外，還有豆花和豬血糕，在萬華一帶很多人都知道，但因為擺攤不固定，像這樣亂倒油水在水溝內的狀況，恐怕也不會是第一次。

目擊民眾：「我們就住在這一帶，我們當然也不會希望說，你也沒有正常的營業登記。」

民眾說，好多次向萬華當地派出所報警，都沒有下文，這次希望環保局能嚴加管理。

北市環保局環境清潔管理科長陳浩：「會請當事人到區域清潔隊做相關的說明，後續我們也會依廢棄物清理法，予以開罰。」

因為有車號，環保局已追查到當事人作說明，能開罰1200-6000元。畢竟營業用廢水，得要做「油水分離」基本處理，否則這樣亂倒，恐怕只會讓當地環境更加髒亂。

