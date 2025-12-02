萬華教父出殯隔天爆江湖血仇！「黑狗」遭砍腳筋 2冷血嫌聲押禁見

萬華爆發黑道尋仇喋血案，兇嫌移送北檢，圖為徐嫌。

台北市萬華區1日發生喋血案，綽號「黑狗」的賴姓大哥中午到台北市中華路某大樓地下停車場牽車時，遭到徐、王姓男子持刀、噴辣椒水攻擊，雙腳腳筋遭深砍，2名兇手犯案後囂張留在原地，警察到場後立即逮捕，2日下午1點40分移送台北地檢署複訊，訊後聲押禁見。

警方調查，主嫌徐男是已逝的天道盟大哥「寶勝」的乾兒子，寶勝與黑狗有多年江湖恩怨，寶勝還曾遭到黑狗打到跛腳。

據了解，案發前黑狗獨自一人到停車場準備牽車，2嫌埋伏暗處，待時機成熟持辣椒水往黑狗雙眼一噴，隨後持刀狂砍10多刀，刀刀集中雙腿腳筋，讓他當場倒地哀嚎，血流成河，被送往台大醫院急救，目前無生命危險，但腿部嚴重受創。

寶勝號稱「南萬華教父」，在北市萬華一帶混跡多年，今年10月14日因膽囊癌離世，享年59歲，1日才在新北市立殯儀館景福廳舉辦告別式，出殯日隔天發生意外，警方不排除兇手是為了幫寶勝討公道，才會選擇以最狠的方式「廢腳」尋仇。

罕見的是，兩名嫌犯犯案後竟無逃逸動作，待在原地冷笑，警方到場後壓制逮捕，2日下午移送北檢複訊，檢察官訊後聲押禁見。

王嫌。



