萬華棋牌社地下暗藏賭場還設「逃生梯」 警突襲逮30人

台北市萬華區「金探吉棋牌社」以合法名義經營地下麻將賭場,警方查獲30人並扣得不法所得及相關證物。（圖／翻攝畫面）

台北市萬華區漢口街二段一處地下「金探吉棋牌社」，表面以合法棋牌社名義營業，實際卻暗中經營職業麻將賭場。萬華分局西門町派出所接獲線報後，成立專案小組長期蒐證，26日上午展開突襲查緝，當場查獲57歲何姓負責人、1名把風人員及28名賭客，其中1名更是91歲高齡。全案依法移送偵辦

警方調查，該賭場為規避查緝，刻意選在地下一樓設點，並設有可通往後巷的逃生梯，前後門共裝設13支監視器鏡頭，隨時監控各種狀況。專案小組多次喬裝賭客進入蒐證，確認業者以籌碼兌換現金方式營利，掌握明確不法事證後，隨即調派警力同步查緝。

警方現場查扣不法所得新台幣6萬3000餘元，並扣得點鈔機、監視器主機與螢幕、監視鏡頭13支、麻將牌7副、骰子7顆、電動麻將桌IC板7片及工作用手機2支等證物。據了解，該賭場開業約1個月。訊後，何姓負責人及相關員工依《刑法》營利供給賭博罪移送法辦，其餘賭客則依賭博罪嫌偵辦。

