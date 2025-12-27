萬華棋牌社暗營賭場 警破地下賭窟逮30人

萬華警破漢口街地下職業麻將賭場，逮三十人查扣賭資與監視器等證物。（記者孫曜樟翻攝）

記者孫曜樟／台北報導

台北市萬華警分局日前破獲一處以棋牌社掩護的地下職業麻將賭場，當場查獲何姓現場負責人、工作人員及賭客共三十人，查扣賭資新台幣六萬三千餘元。該賭場為規避查緝，不僅設有逃生梯，更裝設多達十三支監視器，警方經長期蒐證後持搜索票一舉查緝到案。

萬華分局西門町派出所日前接獲線報，指漢口街二段巷弄內一處民宅地下室，有棋牌社佯裝合法經營，實則為非法職業賭場。經組成專案小組監控蒐證，警方二十六日上午持台北地方法院核發的搜索票展開突襲查緝。現場查獲五十七歲何姓現場負責人、一名把風工作人員及二十八名正在聚賭的賭客。

警方調查發現，該賭場自十一月起對外營業，為掩人耳目，選擇設於有逃生梯可通往後巷的地下一樓民宅，並在前後門共裝設十三支監視器鏡頭以隨時監控周遭狀況。

警方指出，該賭場以「金探吉棋牌社」為名，實際經營職業麻將賭場。為規避查緝，業者讓賭客以點數作為籌碼進行賭博，事後再兌換現金。專案小組曾多次喬裝賭客進入，確認此不法營利模式後，隨即調派警力查緝。現場除查獲賭客外，更有一名賭客年齡高達九十一歲。

此次行動共查扣不法所得現金新台幣六萬三千餘元。其他證物尚包括點鈔機、監視器主機與螢幕、十三支監視鏡頭、麻將牌、骰子、電動麻將桌IC板及工作用手機等。何姓現場負責人到案後辯稱自己僅是受僱的櫃檯服務人員。全案訊後，何姓現場負責人及工作人員被依《刑法》營利供給賭博罪移送台北地檢署偵辦。其餘二十八名賭客則依賭博罪嫌偵辦。

萬華警分局表示，此類以合法掩護非法的賭場為警方持續強力掃蕩的目標，若業者於同地點再度被查獲，將通知市府相關單位執行斷水斷電。警方也呼籲民眾，若發現住家附近有人員出入複雜的可疑場所，可主動報警，共同維護社會治安。