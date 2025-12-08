萬華檳榔攤虐殺案主嫌喊「我有制止」 撇清關係求交保！高院不理他照押

萬華檳榔攤虐殺案主嫌李啟明（右）不服羈押提出抗告，卻被高院駁回。資料照片

台北市萬華區艋舺大道今年7月發生一起駭人命案，對外自稱竹聯幫弘仁會新莊分會成員的26歲男子李啟明，因不滿19歲鄭姓少年邀約女友出門，撂了一夥少男少女尋仇，殘忍手段包括敲擊生殖器、寵物剪剪斷牙齒等，活活虐死鄭男，北檢11月起訴李啟明等6人，而李啟明因不服羈押提出抗告，並在抗告意旨中辯稱自己並非本案指揮之人，甚至在少年行虐時還會出言制止，但台灣高等法院不採信其說詞，駁回抗告。

在抗告意旨中，李啟明主張自己並非指揮及實施本案犯行的人，強調不能僅因與少年關係良好，就認為他有支配少年的情形。且案發期間，李啟明曾離開萬華檳榔攤，少年不知何故對被害人為傷害行為，李返回見狀，都會立刻出言制止，少年才會停手，或是女友許綉妤在李啟明外出期間與其電話聯絡時，告知少年又在對被害人動手，李也會立刻出言制止，可見李啟明從未指示少年傷害被害人。

再者，少年指稱李啟明是本案犯行指揮及實施者，是將責任推諉給他，李與少年利害關係並非一致，更無可能與之勾串。又李持用之手機、共犯間彼此通訊軟體對話紀錄、犯案工具指甲剪等證物業經扣押及保存，自無湮滅證據可能。

最後，李啟明強調他本意只是單純想教訓被害人，當時他離開萬華檳榔攤後至旅館休息，才從新聞媒體得知被害人過世消息，朱家賢去旅館找到他，提到大家可以一起去彰化，那裡有認識的人等語，但他並未動身前往彰化，隨後即為警在旅館查獲，可見並未有逃亡行動。基於以上種種理由，李啟明請求法院廢棄原裁定，以其他手段代替羈押。

高院合議庭審酌認為，李啟明在案發後被警方在旅館內查獲，他也不否認警方到場前，確實有與其他共犯在旅館內討論到彰化藏匿一事，且過去有多次遭通緝紀錄，足認有逃亡之虞。

法官認為，李啟明平時以竹聯幫弘仁會成員自居，涉案的少年等人都是他的小弟、許琇妤是他女友、朱家賢是帶他出社會的人，可見李與本案眾多成年共犯、少年關係緊密，有相互勾串以推諉責任的可能，更難排除其他共犯在日後審理程序，因懼怕李啟明而不敢吐露實情的狀況，認其仍有羈押並禁止接見、通信的必要，駁回抗告。



