萬華檳榔攤詭異命案偵結 19歲少年被逼跳「心電心」脫衣舞、斷牙慘死！6狠嫌暴行曝光

台北市萬華區艋舺大道今年7月發生一起駭人命案，對外自稱竹聯幫弘仁會新莊分會成員的26歲男子李啟明，因不滿19歲鄭姓少年邀約女友出門，撂了一夥少男少女把鄭男痛毆致死，台北地檢署今（10日）偵結，依凌虐致死等罪嫌起訴李男、李男女友許女、小弟朱家賢及女友湯雅淇、小弟簡永豐及女友曾郁寒一共6人，建請法院加重其刑，其餘參與暴行的5名未成年少年由少年法庭審理。

今年7月6日，李啟明見鄭姓少年透過IG邀約許姓女友出門醋意大發，打算用「美人計」報復，他先召集一夥不良少年少女，準備鋁製球棒、開山刀等凶器，在三重區某商務旅館房間的衣櫃、窗簾後埋伏，再要求女友以假分手需要陪伴名義邀約鄭男到旅館會面，待鄭男上鉤後，眾人扣住其手機、鎖上房門限制自由，先徒手毆打鄭男臉部，隨後5名未成年少年分工，一部分人持鋁棒重擊背部，一部分人則出腳狂踹鄭男臉部及身體。

駭人的是，其中一名許姓少年嫌毆打不過癮，竟發狠拿免洗筷猛插鄭男手臂，還拿打火機燒鄭男的陰部、胸部毛髮，一旁的湯女則用手機與鄭男友人視訊轉播暴行過程。

鄭男禁不起這番折磨，與李啟明等人談定願以2萬8000元處理此事，但暴徒們不打算放過他，眾人擔心鄭男的哀號聲會引起他人注意，隨即轉移陣地，到朱家賢位於艋舺大道的檳榔攤繼續施暴。

眾人依序抵達檳榔攤後，朱男命令鄭男趴在地上，隨後持鋁棒等器物狂毆、踢踹，其中一名少年拿球棒敲擊鄭男生殖器，朱男則用電擊棒電擊鄭男肚子及手臂長達5分鐘，隨後李啟明以鄭男曾傳送「心電心」訊息給女友為由，逼迫他脫衣跳「心電心」舞步供人取樂，整起過程約有10分鐘，全被湯女用手機錄下。

晚間11點16分，一群人凌虐盡興，李啟明等人要求幾名未成年小弟留在檳榔攤看顧鄭男後暫離據點，少年少女們繼續毆打鄭男，且暴行益發兇狠，鄭男被用水果刀劃傷身體、寵物指甲剪剪斷下排牙齒，傷重卻未能及時送醫，被凌虐整整3天後，奄奄一息的鄭男因四肢及臀部肌肉組織損傷出血致橫紋肌溶解症及其併發症、大量出血及脂肪性肺栓塞死亡。

而本案之所以曝光，是緣於汐止警方清查毒品案時，向上溯源至萬華區艋舺大道檳榔攤，7月9日前往搜索，意外發現已死亡的鄭男以及旁邊沉睡的小弟，隨即通報萬華分局開啟調查。

警方調查，循線逮捕5名未成年以及李啟明、許女、朱家賢等主嫌，詢後依法移送北檢，北檢複訊後聲押禁見，台北地方法院裁定李男、朱男以及許女羈押禁見，湯女則以10萬元交保。

北檢10日偵結，依《兒少法》、《刑法》成年人與少年共同傷害致人於死和凌虐致死等罪起訴李啟明、許女、朱家賢、湯雅淇、簡永豐和曾郁寒6名成年被告；5名未成年少年則由少年法庭審理中。

