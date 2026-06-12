萬華殺人案19年定讞！欠債租客砍失明二房東297刀 死者兒曾嘆：弱弱相殘
即時中心／林韋慈報導
台北市萬華區2024年發生一起殺人案件，68歲陳姓租客因不滿被二房東顏姓男子催討兩萬元債務，竟持剪刀及菜刀攻擊對方，造成顏男身中逾數百處刀傷後死亡。一、二審法院均依殺人罪判處陳男有期徒刑19年，最高法院昨（11）日駁回上訴，全案定讞。
顏男身中259處刀傷及38處剪刀傷 失血性休克死亡
判決指出，陳男於110至111年間經台北市社會局媒介，向失明的78歲顏男承租公寓房間，兩人同住期間，因陳男有賭博習慣，多次向顏男借貸金錢。案發前一日，顏男因陳男領取社會救助金後仍前往賭博一事加以勸戒，並要求償還債務，雙方因此發生爭執。隔日陳男持剪刀前往顏男房間理論，兩人再度爆發衝突，陳男隨後心生不滿，持剪刀攻擊對方。
過程中顏男逃入廚房，陳男再取用廚房菜刀持續揮砍，造成顏男身中259處刀傷及38處剪刀傷，最終因失血性休克死亡。顏男兒子曾受訪時說，「弱勢的人只會弱勢相殘」，表示父親的過世是「弱弱相殘」，自己其實生氣不起來，只覺得是一種悲哀。同時，他也知道失明的父親和他的室友都是弱勢中的弱勢，去探視時感受到的是他們會彼此照顧。
國民法庭認手段殘忍 判處19年
一審台北地方法院國民法官法庭審理後，認定陳男雖自白犯行，符合自首減刑條件，但考量其犯罪手段殘忍、迄今未與被害人家屬和解，且再犯風險及社會復歸可能性低，判處有期徒刑19年，並宣告扣案菜刀沒收。
二審台灣高等法院審理後認為，一審判決係由國民法官與職業法官共同評議，量刑已反映社會正當法律感情，並無違誤或失衡之處，因此駁回上訴。陳男上訴至最高法院後，經審理認定原判決於事實認定與法律適用並無違誤，量刑亦屬妥適，最終駁回上訴，全案定讞。
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