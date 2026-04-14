萬華水管疏通推薦 高壓清溝車快速清淤 專業解決管線油垢堵塞

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萬華工程行專業清理餐飲業污水系統，避免排水管硬化油垢造成反覆堵塞（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

地方中心/綜合報導

台北抽水肥推薦 傳承 50 年老字號 專業技術深耕排水系統維修

在萬華區深耕超過半世紀的福將環保工程，自民國63年創立以來，始終專注於台北排水系統維護工程，一路以來與城市衛生建設一同成長、演進。公司前身為「日進衛生號」，由創辦人陳春成先生隻身北上創業，憑藉專業清污泥技術與勤奮精神，奠定穩固基礎。民國83年由第二代接棒經營，並開始承攬市府機關、企業大樓與社區保養清潔合約；隨著衛生下水道普及與接管率提升，品牌從 93 年開始全面投入台北下水道清理工程，並持續擴大服務版圖。

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專業止水栓設備施工：提供 150mm 至 600mm 各式規格止水栓，支援大台北地區工程排水需求（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

高壓清溝車精準進行台北水溝清理 多尺寸車型即時出動

在講求效率的都市生活中，無論是突發性排水管阻塞、豪雨後水溝淤積，或餐飲業者面臨截油槽滿溢異味問題，若未及時處理，往往會大幅影響營運與生活品質。累積兩代30餘年的實務經驗，萬華水管疏通品牌福將自備超大、大、中、小型四種型號的水肥車及高壓清溝車，能因應不同場域與施工條件，提供即時、快速且專業的台北管線阻塞到府處理，精準排除積累的淤泥汙垢。

萬華區通馬桶與管路疏通：兩代傳承清污技術，針對浴室與廚房排水管阻塞提供即時到府服務（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

從TV 錄影到截油槽清洗 台北排水工程行專業排除萬華老屋管路阻塞



除了萬華地區的住宅管線疏通外，福將環保工程也提供完整的排水系統維護與清理服務，涵蓋化糞池清理、污水池清理、抽水肥、馬桶疏通、浴室與廚房排水管疏通、截油槽清洗、水塔清洗及社區清潔消毒等項目，有效解決老屋管線老化阻塞、油垢堆積與異味回流等常見問題，降低反覆堵塞風險。



此外，公司亦承攬下水道、箱涵、涵管與側溝清理疏通，並結合TV管內錄影檢視、管內試壓與補漏技術，以改善潮濕多雨的台北盆地積水、排水不良與地下管線滲漏等狀況，提升整體排水系統運作效率與安全性。同時，這間萬華排水工程行也提供流動廁所租售與各式止水栓設備，支援公共工程施工與緊急應變需求，為企業與社區提供專業且即時的排水維護解決方案。

台北下水道清淤工程：針對側溝與箱涵進行深度清理，提升都市排水效率，降低豪雨突發淹水風險。（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

台北衛生工程行推薦 以預防性維護守護都市排水系統

未來，福將環保工程將持續強化設備升級與施工效率，提升排水系統預防性維護能力，降低突發性淹水與管線故障風險。公司將持續以專業、熱誠與公道原則，成為萬華及大台北地區值得信賴的排水系統維護夥伴，為打造更潔淨、安全且永續的城市環境持續努力。



台北抽水肥怎麼選？萬華專業管路師傅為您解答排水維護常見問題：



Q1：【福將環保工程】是否具備合法清運資格？

A： 選擇清運業者應核對環保署合格證照。福將環保工程持有「台北市廢丙清肥字第0052號」許可，為政府指定清除機構。公司擁有累積 50 年的合法處置經驗，能確保廢棄物流程符合環規，避免社區因委託非法業者而面臨連帶法律責任。

Q2：浴室或廚房排水管反覆出現異味，單靠市售疏通劑有效嗎？

A： 疏通劑多為強鹼，僅能處理輕微有機物。若異味來自管壁長期堆積的硬化油垢，建議採用專業高壓包通技術。福將提醒，台北老屋管線脆弱，在清淤時過度使用藥劑可能導致管路變形滲漏，物理性清理才是治本之道。

Q3：餐廳截油槽清理不當，除了容易堵塞外還會面臨什麼問題？

A： 截油槽若未定期由專業衛生工程行抽除廢油，油渣會硬化並流向外部下水道，不僅造成後巷排水溝惡臭、孳生蟑螂，若經環保局稽查排放水質不符標準，業者恐面臨罰鍰，影響日常營運。

Q4：進行下水道清理或 TV 管內錄影檢視前，住戶需要做哪些準備？

A： 施工前請先確認管路進出口位置，並移除人孔蓋上方的雜物或裝潢掩蔽物。福將專業團隊會透過內視鏡設備精準定位，住戶不需自行破壞牆面，僅需確保施工當天供水供電正常，即可快速完成管線補漏評估。

福將環保工程

預約專線：02-2332-3696 / 0937-192-255

營業時間：24 小時

官方網站：https://rink.cc/5zl4t

（最新資訊請以商家公告為準）