社會中心／李豫翰、蔡承翰 台北報導

又發生疑似霸王餐事件！24號中午，有一名男子到台北市萬華地區的一間火鍋店用餐，點了450元的餐點，就在快要吃完時，男子說要出去買個飲料，還先把耳機放在店裡，結果一去不回，店家等不到男子付錢，懷疑他根本是刻意編一套劇本，也將過程PO網，提醒其他店家要小心。

藍色外套男子，獨自一人到火鍋店用餐，就看他飲料裝滿滿、肉盤也點好大一盤，開始在座位上大快朵頤，只是吃完一輪，他卻說要離開一下。從口袋掏出東西放抽屜後，搖搖晃晃、拍拍肚子走出店外，就再也沒回來。

萬華火鍋店被吃"霸王餐"! 男辯買飲料留耳機落跑（圖／店家提供）





買飲料買到不見人影，店家懷疑根本是吃霸王餐，懷疑耳機說不定都是偷來的。事發就在24號中午用餐時段，台北市萬華區昆明街上的小火鍋，店家表示，男子點了中高價位的"重量級台灣活菌梅花豬"鍋，最後吃到剩下3片肉，營造沒吃完的假象，就找藉口落跑。





萬華火鍋店被吃"霸王餐"! 男辯買飲料留耳機落跑（圖／民視新聞）

業者相當無奈，給民眾方便卻被當成隨便，目前還沒報警，選擇將影片PO網，提醒萬華店家一定要注意這號人物。





