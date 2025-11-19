萬華無招牌麵店的家常味～三合麵的卜肉外酥內嫩太銷魂！再加碼推超香滷鴨蛋和肥而不膩魯肉飯

台北萬華｜三合麵

在萬華靜謐的民宅區，廣照宮旁的低調小店，一早就炊煙裊裊，

平凡無奇甚至沒有招牌的麵店，估計是附近居民的日常小店，

這藏的深，不是在地人或是沒人介紹，壓根不會發現。

沒有招牌，google map上的店名直接取「三合麵」，

應該是以店家招牌來命名，這種街邊小店的店名似乎都如出一轍。

台北萬華｜三合麵

三合麵沒有紙本菜單，直接看牆上價目表跟老闆點餐。

台北萬華｜三合麵

台北萬華｜三合麵

台北萬華｜三合麵

內用座位不多，大概就騎樓兩張，內用兩張，

但也不太容易會客滿，在地人幾乎都是外帶回家慢慢享用。

廣告 廣告

台北萬華｜三合麵

一鍋鍋的小菜，筍絲、魯豆腐、豆皮，吃完才端出白菜滷，可惜已吃飽。

台北萬華｜三合麵

看到三合麵第一個念頭就是想到三重的阿田麵，

看起來都是清清爽爽，然後搭配滷蛋、肉片等，簡單就是美味。

台北萬華｜三合麵

台北萬華｜三合麵

湯頭相當清爽，甚至可說是清淡，相較下比較喜歡阿田麵的湯頭。

台北萬華｜三合麵

搭配的魯蛋用的是魯鴨蛋，特別大顆且特別香。

台北萬華｜三合麵

魚丸跟在九份吃到的相似，都是皮薄餡多的路線，可惜沒有單賣不然想買回家。

台北萬華｜三合麵

雖然一碗要價120元，但是份量很足，然後給的豬肉片超級大片又超級厚！

裹了粉的豬肉片，吃起來分外滑嫩，豬肉本身也很軟嫩，沒有堅硬難咬的困擾，光這片就很超值。

台北萬華｜三合麵

不少人推薦這裡的魯肉飯，肥而不膩，鹹中帶香，順順吃很對味，加點特製的辣椒更提味。

台北萬華｜三合麵

推薦必吃的還有三合麵的卜肉，這天早上來很幸運遇到剛炸好的卜肉，

外酥內嫩的肉條，灑點胡椒鹽就十分可口，又香又嫩有夠讚。

加辣更好吃；可以選的小菜種類不多，魯豆腐、豆皮都頗入味，加點辣椒更好吃。

台北萬華｜三合麵

貢丸湯的湯中融入了貢丸的肉味，喝起來比三合麵的湯頭濃郁，Q彈的貢丸也表現不錯。

台北萬華｜三合麵

三合麵很樸實的小麵店，但很接地氣，走的不是浮誇驚豔，

而是歷久彌新的家常味，沉穩的讓人偶爾會想起的味道。

三合麵

所在地址：臺灣臺北市萬華區長泰街39號

營業時間：二 三 四 五 六 07:00-19:30

店家電話：02-2309-1616

文章來源：Irene's 食旅．時旅