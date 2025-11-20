萬華盲翁遭砍297刀慘死租屋處 兇嫌當庭道歉！家屬「摀耳」不願接受

69歲陳姓老翁（中）不滿被催繳房租，竟狠砍房東297刀致死。馮茵攝

台北市69歲老翁陳進財，不滿被二房東顏文堂討取債務，情緒失控狠砍297刀致死，台北地方法院國民法官庭近日開庭審理，20日上午進行事實與法律論告程序，檢辯雙方在犯罪動機方面有所爭執，檢方指出，依顏文堂的照服員所述，顏的個性溫和，陳進財就是看在這點不斷向他借錢賭博；辯方則表示，陳進財坦承直接故意殺人罪，願意接受所有罪刑，盼法院以罪疑惟輕原則予以寬恕。

陳進財每月領有3萬多元的中低收補助，透過社會局媒介，和78歲的顏文堂、另一林姓室友分租在萬華區民和街的房子，因陳素有賭博惡習，看顏文堂個性溫和好說話，經常向其借錢，承諾會繳付本金加上利息，「因為只有顏文堂會理我，利息都是他說多少我就多少，不要太超過我都能接受，我一直想說不定我贏了會更多。」

但陳進財向顏文堂借錢長達2年時間從未還清，每每都是領光補助款拿去賭博，顏文堂只能被動地等待還款。

2024年6月8日，陳進財再因債務問題和顏文堂爆發口角，隔天上午清晨，陳進財趁顏文堂熟睡之際，闖入其房間內，持剪刀戳刺顏男的喉嚨、頭部，力道之大導致剪刀斷裂，再拿1把菜刀揮砍其後後頸與臉部，刀刃砍鈍後，陳男再去廚房拿1把木柄菜刀繼續犯行，最後一共砍了297刀，顏男失血過多死亡，陳男犯案後逃往新竹，到城隍廟附近打電話自首，台北地檢署偵結，依殺人罪提起公訴。

案件交由國民法庭審理，今日上午進行事實與法律論告，檢方援引鑑定醫師的證述指出，陳進財雖有輕度智力不足，但算術能力、長期記憶與語文能力佳，具備獨立社區生活能力，財務處理能力有受到賭博影響，但被害人顏文堂卻是個雙眼全盲，在家要扶著牆走路 外出要別人陪伴的身障者。

針對兩造爭執的犯罪動機是「不想還債」或「顏提出的利息過高」，檢察官指出，陳進財每個月領3萬元補助，外加乞討可以再賺3萬塊，平日午餐、晚餐都有專人送，根據其居服員貼身觀察表示，依陳進財的收入，只要省省花，應該夠用。但陳卻不改賭博惡習，還經常搭計程車往返新竹賭博，每次來回3千塊，而他向顏文堂借錢是為了碰碰手氣、為了賭博。

檢察官續說，案發前3個月，陳進財每月月初都是自己親自領空補助款，領完決定是否要去賭博 ，看輸贏結果看要還多少錢，「顏文堂只能被動等待還款，根本拿他沒辦法，借錢借了2年，永遠沒有還清的一天。」

且根據鑑定醫師證述，陳進財可以理解拿刀殺人是不對的行為，案發後可知道更換衣服、隱匿行蹤逃亡，沒有責任能力減損或欠缺，檢方批陳進財就是個賭徒，就連審判中還在賭，想賭法官會不會相信他的說詞，「正義不是賭局，真相不該被下注。」

輪到陳進財律師講述，陳與顏文堂之間的債務都是有借有還，陳進財供稱，顏文堂借錢就知道他是要拿去賭博，回去會分紅給他，「最氣的是他颱風天要我去乞討」。

辯方指出，顏文堂很可能是因另一室友住院未付租金，導致其負擔變重，才會對陳進財緊催債務，且事發後陳進財已坦承殺人罪，也願意負責，才會選擇投案自首，盼法院參考罪疑惟輕原則。

值得一提的是，庭訊進入尾聲，陳進財緩緩向被害人家屬表達歉意，在他說話時，其中一名家屬用手摀住耳朵，似乎無法接受他的說法。



