萬華翁欠繳房租297刀砍死失明二房東 庭上喊「活不到90歲」求法官輕判

陳進財蹲在便利商店外打電話自首。（圖／翻攝畫面）

台北萬華一名70歲男子陳進財，2024年6月間因欠繳2萬元房租，與失明的78歲顏姓二房東發生衝突，竟持刀狂砍顏男297刀致大量出血身亡，遭北檢依殺人罪嫌起訴。台北地院一審判他19年有期徒刑，檢方與陳男均提出上訴。昨天（20日）高院準備程序庭，陳進財在庭上表示自己活不到90歲且智能不足，且符合自首減刑條件，希望法官給他一個機會。

回顧此案，顏男於萬華某處以每個月1.8萬元價格租下3房1廳1衛住宅，由於一名室友先退租，顏男便將其中一間雅房透過社會局轉介給陳進財，顏男也以二房東身分向陳進財收取租金，兩人也共處同一屋簷下約1年左右。

廣告 廣告

然而，因陳進財經濟狀況不佳，欠繳近2萬元房租，兩人先前就多次為此爆發衝突，在2024年6月9日上午，顏男再次向陳進財索討租金，陳進財直接拿起菜刀砍殺顏男，讓顏男身上出現多數刀傷且深可見骨，臟器甚至外露，更導致其後腦杓的頭蓋骨碎裂、腦漿四溢。

陳進財犯後換下血衣徒步離開，搭乘火車回到新竹老家繼續下賭，最後自認難以逃脫，向路人借手機報警，蹲坐在新除都城隍廟前的便利商店，向警方承認「我殺了人」。陳進財坦承犯行，原先否認有殺人犯意，向檢方供稱因不信顏男失明，只是想拿刀嚇嚇他，北檢偵辦後依殺人罪將陳男起訴。

台北地院一審，國民法庭依法判他19年，庭上陳進財曾問法官「我自首有減刑嗎？」得到回應後表示要繼續上訴。檢方認為陳進財自首是迫於無奈，不是真心悔悟，加上他手段殘忍，因此求處死刑或無期徒刑。

本月（1月）20日高院準備程序庭，陳進財坐輪椅出庭，在庭上哀求法官，表示自己年事已高、活不到90歲，還有智能不足的狀況，加上自己符合自首減刑條件，希望法官輕判，給他一個機會。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

不只5000！啃老兒每月向父母討3、4萬 親友怒斥：向神求的兒子竟來討債

不只是「假男友」4／曖昧藏在影片中 檸檬首集節目找派翠克助陣 陳天仁幫一樹拍「女友篇」

年終17萬＝失敗組？傳產男自曝存款嘆「人生無望」 一票傻眼：可環遊世界