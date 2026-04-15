萬華自助餐店「打菜正妹」爆紅 近看竟是億級女神

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（娛樂中心／綜合報導）憑藉電影《陽光女子合唱團》創下7.5億元票房，陳意涵近來話題不斷，也被外界封為「億級女神」。先前她在慶功宴上不僅自掏腰包提供10萬元抽獎獎金，還替幕後工作人員爭取到總額130萬元的抽獎福利，展現相當大方的一面。根據《CTWANT》報導，陳意涵近日又馬不停蹄投入新作品拍攝，與導演丈夫許富翔合作電影《老子》，現身台北市萬華區一間自助餐店取景，化身自助餐店員打菜，也被捕捉到休息空檔露出苦瓜臉的模樣。

根據《CTWANT》報導，上月21日上午10時左右，許富翔執導的新片《老子》劇組前往台北市萬華區一間自助餐店拍攝。當天陳意涵穿上圍裙，飾演經營自助餐店的女子，在店內忙著裝便當、來回穿梭，動作相當熟練，整體模樣看起來就像店內真的換了一位年輕老闆娘。

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圖／陳意涵近日又馬不停蹄投入新作品拍攝。（CTWANT提供）

與她對戲的則是演員王柏傑。報導指出，王柏傑在片中同樣飾演計程車司機，劇組還特地準備一輛小黃停在路邊，不過這場戲裡他並未開車，而是以自助餐店客人身分現身。拍攝過程中，他一度趴在櫃檯邊等待，姿勢相當搶眼，也讓現場畫面多了幾分趣味。

拍攝空檔時，王柏傑一如往常先到一旁抽菸休息，另外兩名女演員則各自找地方暫時放鬆。根據《CTWANT》報導，陳意涵與另一名女演員一度同步露出苦瓜臉，表情看起來相當崩潰，也讓現場畫面增添幾分逗趣感。

此外，陳意涵近期也因《陽光女子合唱團》在大陸上映後所引發的盜攝爭議受到討論。報導提到，由於當地社群平台頻傳偷拍、盜錄畫面，陳意涵曾在社群留言回覆其中一名拍攝者「謝謝你的喜歡」，此舉引發部分網友質疑，認為她對版權議題的態度引人討論。

儘管外界話題不斷，陳意涵豪爽的一面仍受到不少人關注。根據《CTWANT》報導，日前《陽光女子合唱團》為慶祝票房突破7.5億元，在飯店舉辦慶功宴，陳意涵當場為辛苦的幕後工作人員爭取福利，除了自己先拿出10萬元作為抽獎獎金，後續也向投資方爭取加碼，最終讓當天抽獎總額提高至130萬元，獲得現場不少掌聲。

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