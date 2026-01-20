萬華艋舺大道車流交織成風險熱點 交通局擬拓寬、設公車專用道

台北市萬華區艋舺大道接中華路、往西門町方向，因公車班次密集，且上下游車道數不一致，導致大量車流在匯流點被迫集中、交織嚴重，成為交通風險熱點。（邱芊攝）

台北市萬華區艋舺大道接中華路、往西門町方向，因公車班次密集，且上下游車道數不一致，導致大量車流在匯流點被迫集中、交織嚴重，成為交通風險熱點，議員收到地方陳情多年要求市府改善路型但未果。台北市交通局回應，目前規畫削減分隔島、拓寬路口至4車道，並設公車專用道，讓公車提前直行，減少與一般車輛交織，預計今年底發包，民國116年開工。

台北市議員劉耀仁指出，民眾陳情艋舺大道接中華路、往西門町方向，上下班尖峰時段相當壅塞，出現許多險象環生的現象，包括和平醫院前公車班次密集，公車頻繁進出站，常出現多車道併入、併出的情形，與一般車流交織嚴重，成為尖峰時段混亂與風險的來源。

廣告 廣告

劉耀仁表示，此外在中華路與艋舺大道交會處，上游為4車道，下游縮減為3車道，上下游車道數不一致，導致大量車流在匯流點被迫集中，車流無法順利消化，交織嚴重。

台北市議員洪婉臻也說，長久以來民眾於上下班時間，行經艋舺大道，至西園路、中華路到和平醫院周邊時，總是遇到嚴重塞車，當地人已不堪其擾，其中有每日通勤必經艋舺大道往台北市區方向的民眾表示，透過北市市民熱線1999陳情系統2次反映，但交通局回應皆屬形式性答覆，也未見改善計畫，她於去年要求市府提出改善方向。

在地和平里里長吳淑芬表示，行經該路段時，觀察到路口動線複雜、設計不佳，加上車流量極大，因此顯得格外擁擠且無序，長期對用路人已造成不便，車禍風險也高，對政府改善該路段的計畫表示樂觀其成，期待市府未來持續優化艋舺大道周圍路口及動線。

交通局說明，目前初步改善方向包括調整路型、補齊車道容量，削減既有分隔島的同時，將艋舺大道與中華路口拓寬為4車道，以降低車道突然縮減所造成的壓力；另外，在中華路內側車道調整為公車專用道，並於分隔島上設置島式公車站，讓公車可以在上游就提前進入內側直行，不再與一般車輛反覆交織、切換。

交通局表示，因此案改善工程範圍較大，需調整工作項目包含調整排水系統、打除分隔島、遷移植栽與路燈、調整公車路線與站位、制定捷運與鐵路禁限建規範等，後續將召集相關單位確認細節，再執行完整設計，預計最快今年底發包、116年開工。

更多中時新聞網報導

鄭伊健拍台劇 工時短超享受

社宅專案報告 內政部擅改題目

胡宇威《星廚》挺進4強被餐廳招攬