萬華蔬果店月租8萬…半年就收攤！當地人分析「算盤打錯」：不意外

記者柯美儀／台北報導

北市萬華一間蔬果店開業不到一年就收攤。（圖／取自「我是萬華人Chill Wanhua」臉書）

北市萬華一間蔬果店開業不到一年就收攤，引起當地居民討論。網友紛紛打趣店家「快閃收攤」，也有人分析可能原因，包括高額租金、經營策略失算，以及周邊市場競爭激烈等因素。

一名男網友在地方臉書社團「我是萬華人Chill Wanhua」發文，指出位於寶興街轉角的蔬果店已經收攤。照片中可見，雖然店旁仍掛著「蔬果量販」的黃色招牌，但店家已拉下鐵門，並掛上紅布條招租。

貼文引發熱烈討論，不少網友打趣表示「85度C那間？也太快了吧，本來就來快閃？」、「夏季快閃活動」、「還不到半年耶，真快」、「剛開幕時店裡擺滿西瓜山，以為促銷，看了價格就謝謝再聯絡」。

廣告 廣告

也有網友分析原因，認為高達8萬元的月租可能是主因，還有人認為是經營策略失算，「近環南，還賣那價錢，去環南買就好」、「8萬租金看中轉角人潮，但不如預期」、「這家經營策略很怪，某部分水果一斤賣得很便宜，但其他卻貴了一兩倍，大家只挑便宜的買，貴的沒人買放到發霉，當然賺不到錢」、「附近有兩大市場，被夾殺不好經營」、「聽說占用騎樓被檢舉，乾脆收掉」。

更多三立新聞網報導

未蒸煮廚餘餵豬！新北養豬場挨罰206萬 1700頭豬禁運15天

立冬禁忌一次看！命理師點名2生肖小心車關、顧身體 屬雞走大運

鳳凰颱風將轉中颱！估下週一「發海警」 東北季風助攻撲台

小心噴6萬！開車上路「1違規加重罰」 交通部：無上限加罰

