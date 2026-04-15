萬華街頭詭異男子引關注 警方速查獲毒品釐清「與芬太尼無關」

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萬華警方在蔡姓嫌犯家中查獲的海洛因及安非他命殘渣袋等證物。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

【警政時報 趙靜姸／臺北報導】臺北市萬華區環河南路一帶日前有民眾拍攝男子疑似吸毒後行為異常、佇立街頭之影像，引發外界關注。萬華分局獲悉後不敢大意，立即組成專案小組展開偵辦，迅速掌握涉案對象身分與行蹤。

警方報請臺北地方法院核發搜索票後，於昨（14）日晚間6時許，在萬大路一帶查獲蔡姓嫌犯，並當場起出海洛因1.3公克及安非他命殘渣袋等證物。警方初步確認，現場未查獲其他毒品，相關案情與近期外界關注之芬太尼無涉，後續並將依法採集蔡嫌尿液送驗，以釐清是否涉及施用毒品情事。

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萬華分局偵查隊隊長陳怡凱案情說明。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

萬華分局表示，毒品不僅嚴重危害個人健康與生命安全，更可能衍生暴力犯罪、治安事件及公共安全疑慮。警方將持續針對轄內毒品犯罪加強查緝，並呼籲民眾提高警覺、遠離毒品，如發現可疑人事物或掌握相關線索，應立即向警方通報，共同維護社區安全與健康生活環境。

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