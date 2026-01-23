萬華西昌街暗藏「應召集團」 警跨單位夜襲破獲34名性工作者

萬華分局龍山派出所所長楊進華案情說明。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

【警政時報 趙靜姸／臺北報導】萬華分局龍山派出所日前多次接獲民眾檢舉，指西昌街一帶疑似有女子當街拉客、從事不法性交易行為。警方隨即展開長期蒐證，並報請臺灣臺北地方檢察署指揮偵辦，於前（21）日晚間9時許，動員萬華分局警力，會同內政部移民署北區事務大隊臺北市專勤隊及臺北憲兵隊等單位同步查緝，一舉破獲大型應召集團。

警方帶涉案之性工作女子上車。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

警方指出，本次行動共查獲集團負責人及工作人員9名、性工作女子34人及男客3人，並於現場查扣監視器鏡頭9顆、監視器主機1台、螢幕4台、手機9支，以及保險套一批、潤滑液1瓶等相關證物。

廣告 廣告

經警方訊問後，集團負責人及工作人員已移送臺北地檢署檢察官複訊，並依涉嫌妨害風化罪嫌偵辦；男客3名及1名臺籍應召女子依違反社會秩序維護法裁處；另33名外籍應召女子則移送移民署臺北專勤隊辦理收容及後續處置。

警方帶涉案男客上車。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

萬華分局強調，對於影響社會風氣及治安的不法行為，警方將持續加強巡查與掃蕩力道，嚴正執法，展現維護治安與淨化社會環境的決心。

更多警政時報報導

​【獨】中研院量子電腦工程爆爭議：群光電能捲入分包疑雲與文件版本落差 責任歸屬成焦點

【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告