萬華警攔查違規車輛 當場查獲毒品依法究辦

圖說：發言人臺北市萬華分局西門町派出所長陳韋勳。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市萬華分局西門町派出所巡邏員警於115年01月16日凌晨巡經西園路及長沙街口，見一輛自小客車未開啟大燈故予以攔停，惟該車拒檢並行駛環河南路往北加速逃逸，且沿途有闖紅燈之危險駕駛情事，最終於環河北路及民生西路口將車輛攔停。

警方將車輛攔停後駕駛不願下車受檢，為防止該車輛繼續逃逸造成用路人危害，警方立即破窗將駕駛人依公共危險現行犯逮捕並執行附帶搜索，在車內查獲第二級毒品依托咪酯，全案詢後依涉嫌公共危險、毒品危害防制條例等罪嫌移送臺灣臺北地方檢察署偵辦。

萬華分局強調，將持續加強巡邏與執法，針對毒駕、酒駕等危害公共安全的行為嚴加取締，全力維護轄區治安，確保民眾的生命財產安全。