萬華警逮33名泰籍賣淫女！ 淫窟畫面曝光

北市萬華警方日前搗破賣淫集團淫窟，其中有33名泰籍女子持觀光簽證入台賣淫，圖為警方破門攻堅時的畫面。（圖／翻攝畫面）





北市萬華分局日前多次接獲檢舉，西昌街上的鑽石大樓，有大批泰籍女子拉客，案經轄區派出所長期蒐證並報請北檢指揮，前天深夜由萬華分局會同移民署北市專勤隊等單位前往查緝，一舉逮捕33名持觀光簽證來台的泰籍女子和負責人、工作人員，只是李姓、鍾姓負責人早在112年就被抓過，沒想到這次又另起爐灶。

萬華警方指出，日前因多次接獲檢舉，指西昌街上有女子拉客情事，經長期蒐證，並報請臺灣臺北地檢署指揮，於昨(21)日21時許由萬華分局組合警力、內政部移民署北區事務大隊臺北市專勤隊、臺北憲兵隊等單位前往查緝。

警方將賣淫女帶回。（圖／翻攝畫面）



這次查緝行動計查獲負責人、工作人員共9名，性工作女子34人及男客3人；現場查扣監視器鏡頭9顆、監視器主機1台、螢幕4台、手機9支、保險套一批、潤滑液1瓶等證物。

負責人、工作人員訊後移請臺北地檢署檢察官複訊並依涉嫌妨害風化罪偵辦。另外現場查獲的男客3名及台籍應召女1名依違反社維法裁處 ；另外籍應召女33名移送移民署臺北專勤隊收容。萬華分局表示，將持續強力掃蕩不法業者，嚴正執法，以維護社會風氣與治安。

