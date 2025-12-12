萬華警郵聯手護財產 攔阻鉅款保積蓄

圖說：臺北市萬華分局青年路派出所警員余帷頊、李唯誠。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】住在臺北市萬華區的游姓男子，於日前至轄內郵局向行員表示欲匯款新臺幣40萬元作為房屋裝修之款項，經臨櫃行員關懷提問，懷疑游男可能遭詐，隨即通知警方到場協助。

萬華分局青年路派出所警員余帷頊、李唯誠接獲通報後立即前往郵局，經警方詢問後得知游男稱因家中進行裝修欲匯款新臺幣40萬元。當警方詢問相關裝修廠商的聯絡窗口時，游男情緒開始稍有不耐且言詞反覆；警方研判游男有遭詐風險，進一步詢問是否有廠商之對話內容與家屬聯繫方式，不料游男拒絕警方閱覽雙方的對話紀錄，更不願讓家屬得知有提領鉅款之情事。經余員等2人不斷向游男舉例詐騙集團對民眾的可能說法後，游男始察覺有異而決定取消匯款，並頻頻感謝警方的關心。

萬華分局呼籲，使用ATM、網路銀行或臨櫃匯款皆需提高警覺，如遇可疑訊息，需謹記反詐騙3步驟「一聽、二掛、三查證」即時撥打165專線求證，或下載「警政服務APP」，隨時更新防詐資訊，守護自身財產安全，以免落入詐騙集團圈套。